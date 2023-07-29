Вalbek Bureau розробило концепцію тимчасового житла для ВПО у Луцьку - візуалізації

Вalbek Bureau розробило концепцію тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців в рамках проєкту RE: Ukraine Housing Lutsk.

Проєкт розташований у селі Жидичин, на околицях міста Луцьк. Ділянка розташована на березі річки з чудовим пейзажем та доступом до води.

Будиночки розраховані на 142 людини, а загальна площа ділянки складає 6 га.

Метою проєкти є зробити Луцьк безпечним комфортним місцем для переселенців з України, щоб вони могли побудувати нове життя. А також забезпечити українських спеціалістів гідним тимчасовим житлом та інтегрувати їх у місцеву громаду, щоб вони могли зробити Луцьк своїм новим домом.

Фото: RE: Ukraine Housing Lutsk