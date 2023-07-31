Гостомель, Коцюбинське, Макарів: які селища Київщини можуть стати містами

В Україні ліквідували статус селища міського типу. Залишилися три категорії населених пунктів: міста, селища та села. Згідно з новим законом у Київської області може з'явитися мінімум 8 нових міст.

Відповідний закон №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою" ухвалила Верховна Рада 28 липняу.

Відповідно до документа, місто має мати не менш як 10 тисяч населення.

Селищем вважається населений пункт з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч. Село є населеним пунктом із садибною забудовою, загальною чисельністю жителів менше 5 тисяч.

Так, згідно з новим законом в Київській області низка селищ міського типу можуть стати містами, а саме:

Макарів

Рокитне

Іванків

Бородянка

Баришівка

Гостомель

Коцюбинське

Велика Димерка

Фото: Нерухомі.ua