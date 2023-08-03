«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова на серпень через великий попит

137
Марія Іващук
share share

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова через великий попит пасажирів на поїздки на захід України, повідомляє перевізник.

Додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів вирушатиме з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Ще один додатковий поїзд № 163/164 сполученням Київ — Львів вирушатиме з Києва 11, 12 та 13 серпня о 06:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням.

Опубліковано: 03 серпня 2023
Укрзалізниця
share share
На Чернігівщині стартував табір із відбудови від Repair Together: як взяти участь На Чернігівщині стартував табір із відбудови від Repair Together: як взяти участь Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт" Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт" Даша Астаф’єва випустила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks Даша Астаф’єва випустила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks Фільм «20 днів у Маріуполі» вийде у прокат Фільм «20 днів у Маріуполі» вийде у прокат У Луврі вперше з’явилися підписи українською. Там показують ікони з Музею Ханенків У Луврі вперше з’явилися підписи українською. Там показують ікони з Музею Ханенків Бровари та Київ хочуть поєднати веломаршрутом Бровари та Київ хочуть поєднати веломаршрутом Постільна білизна: як вибрати комплект для гарного сну Постільна білизна: як вибрати комплект для гарного сну Куди піти у Києві 4-6 серпня: виступи Скай та Bahroma, лютий розпродаж та книжковий пікнік Куди піти у Києві 4-6 серпня: виступи Скай та Bahroma, лютий розпродаж та книжковий пікнік
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.