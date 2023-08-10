Музей війни прибере всі імперські й радянські символи на території комплексу

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Ірина Маймур
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Після заміни герба на Батьківщині-Матері Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтує й інші імперські та радянські символи на території комплексу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці музею.

Найближчим часом у музеї змінять назву закладу й монумента, оновлять структури та відкриють нові експозиційні площі.

Потім планують прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи, та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги.

«Втілення масштабних планів потребує багато часу та значних коштів», — зазначили в Музеї війни.

До втілення задуманого планують залучити якомога більше меценатів.

Фото: Національний музей історії України в Другій світовій війні; Дмитро Ларін/УП

Опубліковано: 10 серпня 2023
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