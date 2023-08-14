Маркет Kyivness вперше пройде у Львові: коли та де

Команда Kyivness організує перший маркет у Львові. Він пройде 19 та 20 серпня.

Про це повідомили в соцмережах організатори івенту.

«Від Львова до Токіо — нові та вінтажні знахідки в атмосфері необароко та фірмового груву», — йдеться в повідомленні.

Перший маркет Lvivness проведуть у приміщенні Будинку вчених (Шляхетське казино). До заходу доєднаються київські та львівські резиденти, які продаватимуть нові й вінтажні речі.

Крім цього, до програми заходу увійде музика, лекції та фудкорт.

Квитки на входу можна буде придбати 250 гривень.

Фото: Будинок вчених, Kyivness