Верховна Рада планує декриміналізувати порно: що зміниться

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Ірина Маймур
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У Верховній Раді підготували до розгляду закон про декриміналізацію порнографії, що не становить суспільної небезпеки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, кримінальна відповідальність залишиться лише за порнографію без згоди (порнопомста, deepfake), екстремальне порно (насильство, зоо- та некрофілія), а також порно з дітьми та для дітей (тут посилять відповідальність).

«Все. За все інше зі ст. 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)», — наголосив Железняк.

Над текстом закону працювали правоохоронний комітет, Офіс ефективного регулювання BRDO та громадські організації.

У пояснювальній записці йдеться про те, що прийняття цього закону спрямоване на захист від притягнення до кримінальної відповідальності за дії, які не містять суспільної небезпеки, зменшення корупції серед правоохоронних органів, за збільшення податкових надходжень та вихід із тіні порнобізнесу (де відбувається декриміналізація).

У Верховній Раді вже збирають підписи під відповідним законопроєктом.

Фото: franco alva/Unsplash

Опубліковано: 15 серпня 2023
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