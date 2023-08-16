Куди піти у Києві 18-20 серпня: виступи гуртів Kazka та Go_A, концерт Джамали та апсайклінг ярмарок

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Валерія Гуржий
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Протягом 18-20 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерти співачки Jamala і виконавця Ницо Потворно та виступи гуртів Kazka і Go_A. Також пройдуть вечірки у Куренях та Keller, апсайклінг ярмарок у КультМотиві та спецпоказ фільму "Клондайк".

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Noissier та Green Gray у Куренях

18 серпня у Куренях буде провокативна і ексцентрична Sasha Trey, мелодійні Orbit& Shtenge, та львівський гість – Kadillove. 19 серпня приїде новий іноземний артист – Noissier з Литви. Також у цей день знову виступатиме Joel з Лос-Анджелесу та локальні артисти і продюсери – Dmit Kitz з Bearcast, та Moojev. У неділю відбудеться благодійний концерт та презентація україномовних треків від гурту Green Grey. Разом з київськими легендами свої сети відіграють – Dizzy [vinyl only], Pan4ez, Jeremy Star та Alex P.

Ціна: 18 серпня вхід вільний, 19 серпня – 300 грн, 20 серпня – 350грн.
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 18-20 серпня з 16:00

Jamala, Go_А та Seba в артпросторі Uyava

18 серпня відбудеться великий концерт гурту Go_А. 19 серпня запалюватиме шведський продюсер Seba. Підтримають виступ хедлайнера: Tonika, Votuma, Kritsky, Diffirant. 20 серпня на сцену вийде Jamala.

Ціна: 400-550 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 18, 20 серпня о 18:30, 19 серпня о 15:00

Disney Jazz: музика дитинства на терасі

18 серпня на терасі Gulliver звучатимуть джазові композиції з улюблених мультфільмів Disney та інших студій. Занурьтеся разом в щасливі спогади дитинства та насолодіться знов музикою, яку колись написали для дітей найталановитіші композитори свого часу.

Ціна: від 300 грн
Де: Gulliver, Спортивна площа, 1a
Коли: 18 серпня о 20:00

Виставка археологічних знахідок, врятованих від грабіжників та контрабандистів

Виставка «День археолога: врятовані скарби» представляє цінні археологічні знахідки, врятовані від грабіжників та контрабандистів за останні чотири роки. Серед експонатів, які можна побачити на виставці, оздоблений сріблом пояс середини 3 століття, що пов'язаний з військовою культурою давніх германців; слов'янський скарб 6–7 століття з берегів річки Рось; скарб 3–2 тисячоліть до н.е. доби бронзи з Тернопільщини.

Ціна: 100 грн
Де: Національний музей історії України, вулиця Володимирська, 2
Коли: виставка відкрита з 18 серпня 10:00

Вистава "Піна днів"

“Піна днів” - це історія людей, що вчилися кохати. Вони тонули одне в одному, але вчилися плавати, вони ігнорували побут, але вчилися тримати баланс. Перше найяскравіше почуття, вечірки, прогулянки, філософські лекції і палкі дискусії, смак губ і дотик руки коханої людини. Все це може зникнути, коли їхній світ опиниться на межі катастрофи і змусить приймати важкі дорослі рішення.

Ціна: 250-800 грн
Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1
Коли: 18 серпня 19:00

Субота

Апсайклінг та галушки у Культмотиві

Ярмарок з апсайклінг речима - це перетворення речей в цікаві аксесуари, модний одяг, предмети декору та багато іншого. Також будуть смачні варіації українських галушок, а ще інтелектуальні квіз-вечорниці, лекція про ревіталізацію та апсайклінг, чаювання, тату корнер, а також музика та діджеї.

Ціна: вхід вільний
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 19 серпня 14:00-21:00

Вечірка у Keller

19 серпня у Keller виступатимуть: Pledov, Serge Jazzmate, Zagorui, Relyve, Atmos, Frei Max, Anka, Ondan, Andres, Pan Feofan, Sasha Sadiy, Techwave B2B Powertech, Sasha Trey B2B cold altair.

Ціна: від 450 грн
Де: Keller, вулиця Кирилівська, 71
Коли: 19 серпня з 13:30

Підпільний Стендап - Жипецький, Кириленко, Сафаров, Трандіфалов

У цей вечір виступатимуть: Олександр Жипецький, Вадим Кириленко, Джейхун Сафаров, Микита Трандафілов.

Ціна: 250-400 грн
Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15
Коли: 19 серпня з 18:30

Неділя

Спецпоказ фільму "Клондайк"

20 серпня відбудеться спеціальний показ стрічки «Клондайк» та зустріч з командою фільму в рамках Кінопростору. Стрічка розповідає історію молодої української родини, що мешкає в селі Грабове, що на Донеччині. Події фільму повертають у літо 2014 року.

Після показу фільму кожен учасник Кінопростору матиме можливість потрапити на обговорення фільму з командою, зокрема, продюсером Святославом Булаковским та режисеркою Мариною Ер Горбач.

Ціна: 100 грн
Де: Український дім, вулиця Хрещатик 2
Коли: 20 серпня о 16:00

Виступ гурту Kazka на Veranda Terrace

20 серпня відбудеться благодійний концерт гурту Kazka. «Свята», «Плакала», «Палала», «М’ята» та інші найпопулярніші хіти ви почуєте наживо від лауреатів численних українських музичних премій на мальовничій Veranda Terrace.

Ціна: 2000 грн
Де: Veranda Terrace, Набережне шосе, 11А
Коли: 20 серпня о 18:00

Ницо Потворно

Творчість Ницо Потворно важко віднести до будь-якої смислової музичної категорії, що робить його еклектичний сторітеллінг, потужну музику та багряний голос найбільш впізнаваними на вітчизняній інді-сцені. Коли звучить Ницик — усі розуміють, що це саме він.

Ціна: від 450 грн
Де: Тераса Д12, вул. Десятинна, 12
Коли: 20 серпня о 18:00

Фото: Green Grаy, Kazka, Go_A, Ницо Потворно, a.concert, Національний музей історії України, Дикий театр, Джейхун Сафаров

Опубліковано: 16 серпня 2023
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