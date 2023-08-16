Куди піти у Києві 18-20 серпня: виступи гуртів Kazka та Go_A, концерт Джамали та апсайклінг ярмарок

Протягом 18-20 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерти співачки Jamala і виконавця Ницо Потворно та виступи гуртів Kazka і Go_A. Також пройдуть вечірки у Куренях та Keller, апсайклінг ярмарок у КультМотиві та спецпоказ фільму "Клондайк".

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

18 серпня у Куренях буде провокативна і ексцентрична Sasha Trey, мелодійні Orbit& Shtenge, та львівський гість – Kadillove. 19 серпня приїде новий іноземний артист – Noissier з Литви. Також у цей день знову виступатиме Joel з Лос-Анджелесу та локальні артисти і продюсери – Dmit Kitz з Bearcast, та Moojev. У неділю відбудеться благодійний концерт та презентація україномовних треків від гурту Green Grey. Разом з київськими легендами свої сети відіграють – Dizzy [vinyl only], Pan4ez, Jeremy Star та Alex P.

Ціна: 18 серпня вхід вільний, 19 серпня – 300 грн, 20 серпня – 350грн.

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 18-20 серпня з 16:00

18 серпня відбудеться великий концерт гурту Go_А. 19 серпня запалюватиме шведський продюсер Seba. Підтримають виступ хедлайнера: Tonika, Votuma, Kritsky, Diffirant. 20 серпня на сцену вийде Jamala.

Ціна: 400-550 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 18, 20 серпня о 18:30, 19 серпня о 15:00

18 серпня на терасі Gulliver звучатимуть джазові композиції з улюблених мультфільмів Disney та інших студій. Занурьтеся разом в щасливі спогади дитинства та насолодіться знов музикою, яку колись написали для дітей найталановитіші композитори свого часу.

Ціна: від 300 грн

Де: Gulliver, Спортивна площа, 1a

Коли: 18 серпня о 20:00

Виставка «День археолога: врятовані скарби» представляє цінні археологічні знахідки, врятовані від грабіжників та контрабандистів за останні чотири роки. Серед експонатів, які можна побачити на виставці, оздоблений сріблом пояс середини 3 століття, що пов'язаний з військовою культурою давніх германців; слов'янський скарб 6–7 століття з берегів річки Рось; скарб 3–2 тисячоліть до н.е. доби бронзи з Тернопільщини.

Ціна: 100 грн

Де: Національний музей історії України, вулиця Володимирська, 2

Коли: виставка відкрита з 18 серпня 10:00

“Піна днів” - це історія людей, що вчилися кохати. Вони тонули одне в одному, але вчилися плавати, вони ігнорували побут, але вчилися тримати баланс. Перше найяскравіше почуття, вечірки, прогулянки, філософські лекції і палкі дискусії, смак губ і дотик руки коханої людини. Все це може зникнути, коли їхній світ опиниться на межі катастрофи і змусить приймати важкі дорослі рішення.

Ціна: 250-800 грн

Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1

Коли: 18 серпня 19:00

Субота

Ярмарок з апсайклінг речима - це перетворення речей в цікаві аксесуари, модний одяг, предмети декору та багато іншого. Також будуть смачні варіації українських галушок, а ще інтелектуальні квіз-вечорниці, лекція про ревіталізацію та апсайклінг, чаювання, тату корнер, а також музика та діджеї.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 19 серпня 14:00-21:00

19 серпня у Keller виступатимуть: Pledov, Serge Jazzmate, Zagorui, Relyve, Atmos, Frei Max, Anka, Ondan, Andres, Pan Feofan, Sasha Sadiy, Techwave B2B Powertech, Sasha Trey B2B cold altair.

Ціна: від 450 грн

Де: Keller, вулиця Кирилівська, 71

Коли: 19 серпня з 13:30

У цей вечір виступатимуть: Олександр Жипецький, Вадим Кириленко, Джейхун Сафаров, Микита Трандафілов.

Ціна: 250-400 грн

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 19 серпня з 18:30

Неділя

20 серпня відбудеться спеціальний показ стрічки «Клондайк» та зустріч з командою фільму в рамках Кінопростору. Стрічка розповідає історію молодої української родини, що мешкає в селі Грабове, що на Донеччині. Події фільму повертають у літо 2014 року.

Після показу фільму кожен учасник Кінопростору матиме можливість потрапити на обговорення фільму з командою, зокрема, продюсером Святославом Булаковским та режисеркою Мариною Ер Горбач.

Ціна: 100 грн

Де: Український дім, вулиця Хрещатик 2

Коли: 20 серпня о 16:00

20 серпня відбудеться благодійний концерт гурту Kazka. «Свята», «Плакала», «Палала», «М’ята» та інші найпопулярніші хіти ви почуєте наживо від лауреатів численних українських музичних премій на мальовничій Veranda Terrace.

Ціна: 2000 грн

Де: Veranda Terrace, Набережне шосе, 11А

Коли: 20 серпня о 18:00

Творчість Ницо Потворно важко віднести до будь-якої смислової музичної категорії, що робить його еклектичний сторітеллінг, потужну музику та багряний голос найбільш впізнаваними на вітчизняній інді-сцені. Коли звучить Ницик — усі розуміють, що це саме він.

Ціна: від 450 грн

Де: Тераса Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 20 серпня о 18:00

Фото: Green Grаy, Kazka, Go_A, Ницо Потворно, a.concert, Національний музей історії України, Дикий театр, Джейхун Сафаров