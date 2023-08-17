Потяги з Києва до Перемишля тимчасово скасують, але запустять новий рейс Київ-Хелм: деталі

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Марія Іващук
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Через ремонтні роботи на польській залізниці з 8 вересня тимчасово скасують потяги з Києва й Харкова до Перемишля й у зворотному напрямку, повідомляє “Укрзалізниця”.

Які зміни плануються:

  • Поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль будуть скасовані з 7 вересня до 6 жовтня.
  • Натомість вже з 3 вересня буде призначено новий поїзд №119/120 Київ — Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до польського міста.

Це денний поїзд (проходження кордону вдень), що вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27. Далі можна буде пересісти на польський потяг, який прямує на Варшаву (о 21:02). Зворотній потяг Хелм – Київ буде відправлятися о 10:23 і прибувати о 22:45.

  • По пʼятницях та суботах протягом місяця ремонтів збережуть курсування лише двох потягів «Інстерсіті+». Це потяг №705/706 Київ – Перемишль і новий потяг №707/708 Київ – Перемишль. Інші потяги з відправленням з Києва скасують (7 і 8 вересня, 14 і 15 вересня та 21 і 22 вересня).
  • Потяг №54 із Перемишля до Києва буде відправлятися о 13:34 замість 20:28 і прибувати о 5:34 замість 9:00. Також потяг №36 із Перемишля до Одеси буде відправлятися о 13:45 замість 20:28 і прибувати до Одеси о 8:10.

Квитки на усі міжнародні рейси “Укрзалізниці” стають доступними за 20 діб до поїздки.

Фото: Олександр Шевченко

Опубліковано: 17 серпня 2023
Укрзалізниця
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