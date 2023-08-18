«Укрпошта» випустить до Дня Незалежності нову марку «Україна — Мати»

«Укрпошта» оголосила про випуск нової поштової марки до Дня Незалежності — «Україна — Мати».

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

У новому випуску також будуть конверт «Перший день», листівки й магніт «Україна-Мати».

Дизайн нової марки створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою «Укрпошти».

Як зазначив Смілянський, «Україна-Мати» в новому образі — це про переосмислення минулого і про нову епоху для кожного українця та українки.

Передзамовлення марки можна зробити на сайті , а придбати у відділеннях — з 24 серпня.

Фото: Ігор Смілянський