На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів

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Марія Іващук
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Silab Ukraine відкрила набір на безкоштовний тренінг для жінок «Запусти власну справу».

Він відбудеться 8-10 вересня на Київщині.

Під час тренінгів учасниці отримають знання про різні аспекти створення й розвитку бізнесу:

  • lean-підхід для планування та запуску бізнесу;
  • дослідження цільової аудиторії; аналіз ринку;
  • створення мінімально життєздатного продукту;
  • правові та податкові аспекти підприємницької діяльності;
  • фінансове моделювання;
  • складання бізнес-плану;
  • пошук партнерів;
  • залучення інвестицій.

Для кого цей тренінг

Участь у тренінгу можуть взяти:

  • жінки, які проживають у Києві та Київській області, у тому числі жінки чиї бізнеси/родини постраждали від військових дій;
  • жінки ВПО;
  • дружини військових;
  • жінки, які проживають у сільській місцевості;
  • представниці уразливих соціальних груп.

Для того, щоб взяти участь потрібно заповнити онлайн-анкету до 20:00 28 серпня.

Участь у тренінгу є безкоштовною. Проїзд, проживання та харчування оплачує організатор. Учасниці протягом трьох днів проживатимуть на локації, де проходитиме навчання.

Фото: Brooke Cagle

Опубліковано: 18 серпня 2023
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