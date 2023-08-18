На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів

Silab Ukraine відкрила набір на безкоштовний тренінг для жінок «Запусти власну справу».

Він відбудеться 8-10 вересня на Київщині.

Під час тренінгів учасниці отримають знання про різні аспекти створення й розвитку бізнесу:

lean-підхід для планування та запуску бізнесу;

дослідження цільової аудиторії; аналіз ринку;

створення мінімально життєздатного продукту;

правові та податкові аспекти підприємницької діяльності;

фінансове моделювання;

складання бізнес-плану;

пошук партнерів;

залучення інвестицій.

Для кого цей тренінг

Участь у тренінгу можуть взяти:

жінки, які проживають у Києві та Київській області, у тому числі жінки чиї бізнеси/родини постраждали від військових дій;

жінки ВПО;

дружини військових;

жінки, які проживають у сільській місцевості;

представниці уразливих соціальних груп.

Для того, щоб взяти участь потрібно заповнити онлайн-анкету до 20:00 28 серпня.

Участь у тренінгу є безкоштовною. Проїзд, проживання та харчування оплачує організатор. Учасниці протягом трьох днів проживатимуть на локації, де проходитиме навчання.