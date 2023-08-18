На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів

Silab Ukraine відкрила набір на безкоштовний тренінг для жінок «Запусти власну справу».
Він відбудеться 8-10 вересня на Київщині.
Під час тренінгів учасниці отримають знання про різні аспекти створення й розвитку бізнесу:
- lean-підхід для планування та запуску бізнесу;
- дослідження цільової аудиторії; аналіз ринку;
- створення мінімально життєздатного продукту;
- правові та податкові аспекти підприємницької діяльності;
- фінансове моделювання;
- складання бізнес-плану;
- пошук партнерів;
- залучення інвестицій.
Для кого цей тренінг
Участь у тренінгу можуть взяти:
- жінки, які проживають у Києві та Київській області, у тому числі жінки чиї бізнеси/родини постраждали від військових дій;
- жінки ВПО;
- дружини військових;
- жінки, які проживають у сільській місцевості;
- представниці уразливих соціальних груп.
Для того, щоб взяти участь потрібно заповнити онлайн-анкету до 20:00 28 серпня.
Участь у тренінгу є безкоштовною. Проїзд, проживання та харчування оплачує організатор. Учасниці протягом трьох днів проживатимуть на локації, де проходитиме навчання.
Фото: Brooke Cagle