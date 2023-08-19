Дивіться, який вигляд може мати тренувальна база для дітей на Йорданському озері

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Валерія Гуржий
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Архітекторка Ольга Остапюк-Яворська створила робочий проєкт споруди для розміщення і тренування комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Маяк Оболоні».

Про це пише ГО "Почайна".

Ця спортивна школа єдина в усьому місті та має відділення з веслувального слалому – олімпійського виду спорту та, відповідно, тренує майбутніх представників України на Олімпійських іграх. Діти займаються в школі безкоштовно.

Майже всі вихованці спортивної школи проживають в Оболонському районі, але сьогодні в них немає місця для тренувань на Оболоні.

"Раніше школа розміщувалась на затоці Верблюд, але в них забрали ділянку під забудову, а саму школу ледь не закрили. Тепер оболонці їздять на Гідропарк", - сказано у повідомленні.

Причал на Йорданському озері побудований КП "Плесо" за комунальний кошт саме під розміщення спортивної комунальної локації. Приміщення для зберігання човнів та перевдягання дітей запроєктовано так, щоб стати на цей причал.

Фото: ГО "Почайна"

Опубліковано: 19 серпня 2023
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