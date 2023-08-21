На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами

На Подолі на вулиці Спаська, 22 відкриється нова книгарня "Плекай", яка даватиме книгами друге життя.

Про це повідомила видавець Катерина Іванова.

Там планують працювати із вживаними та рідкісними книгами, а також побудувати екосистему, в якій будуть приймати книги від перших читачів, оцінювати та за необхідністю реставрувати їх та знаходити їм нових читачів.

Вона також додає, що це екологічність і усвідомлене споживання.

Окрім того, є ідея поєднати книги та елегантний пивний бар без футбола на екрані та цибулевих кілець, але з крафтовим в келишках з гутного скла, та косівською бринзою.

Фото: Unsplash\Ugur Akdemir