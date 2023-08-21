На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами

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Валерія Гуржий
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На Подолі на вулиці Спаська, 22 відкриється нова книгарня "Плекай", яка даватиме книгами друге життя.

Про це повідомила видавець Катерина Іванова.

Там планують працювати із вживаними та рідкісними книгами, а також побудувати екосистему, в якій будуть приймати книги від перших читачів, оцінювати та за необхідністю реставрувати їх та знаходити їм нових читачів.

Вона також додає, що це екологічність і усвідомлене споживання.

Окрім того, є ідея поєднати книги та елегантний пивний бар без футбола на екрані та цибулевих кілець, але з крафтовим в келишках з гутного скла, та косівською бринзою.

Фото: Unsplash\Ugur Akdemir

Опубліковано: 21 серпня 2023
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