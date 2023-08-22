Куди піти у Києві 24-27 серпня: Brave! Factory, забіг у вишиванках, концерт "Без обмежень"

Протягом 24-27 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт гурту "Без обмежень" та "Фіолет", Vedalife та Забуття в артпросторі Uyava, Dadadisco, Saintcode та WAHM у Куренях, Фестиваль Brave! Factory та забіг у вишиванках на ВДНГ.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Четвер

Гурт завоював багато сердець своєю щирістю та вмінням відверто ділитись своїми почуттями. Кожен їх виступ – це шалений потік енергії та емоцій, що заводить публіку з першого акорду і не відпускає до самого кінця.

Ціна: від 500 грн

Де: НСК Олімпійський

Коли: 24 серпня 20:00

Всього буде 38 картин від 14 авторів. Усі картини демонстровані присвячені Україні. Стиль й жанр демонстрованого живопису: фігуратив, символізм, реалізм, абстракція, сюрреалізм, натюрморти, пейзажі, скульптура тощо.

Ціна: вхід вільний

Де: MODI Art&Wine Gallery, вулиця Мала Житомирська, 17

Коли: з 24 серпня до 9 вересня 17:00

24 серпня відбудеться Bеликий благодійний захід Love 3ОШБ. Цей захід допоможе закрити потреби військових на нульових позиціях. Його мета зібрати 300 000 грн.

25 серпня виступлять артисти іспанського лейблу Rim - Alev Tav — DJ та продюсерка, що має унікальний стиль та свіжий смак, Franc, Odeum та Mr Sunny.

26 серпня відбудеться Забуття — новий івент-проєкт, який організовує приголомшливі тематичні вечірки, що відповідають найсучаснішим стандартам. На учасників чекають арт-інсталяції, фото-зони, LED-шоу та лайн-ап: Harna live, Natura live, Light, Semerich B2B Hisstory, Mjunior B2B Kinree, Danial Scratch, Aplombo, Egoist.

27 серпня відбудеться Vedalife – це відповідь гравітації, старінню, війні та невігластву. Силою своєї уяви митці створюють шедеври, а йоги-містики створюють історію. На глядачів чекатимуть DJ-сети та Live-виступи від Zymosis, Nomad Guru, VOTUMA, Romchay, Max Cosmich, Сьоме Небо Любові та інших.

Ціна: від 200 до 1000 грн

Де: артпростір Uyava, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 24 серпня з 15:00, 25 серпня з 17:00, 26 серпня з 13:00, 27 серпня з 10:00.

24 серпня берлінський проект Dadadisco виступить з благодійним виступом. Разом з іноземними гостями не піддаються індустрії і готують сети київські музичні продюсери – Cape cod та Jordee. 25 серпня виступатимуть Saintcode, A.Fleming b2b Runov, Musetouch. 26 серпня на сцену вийдуть WAHM – французькі мультиінструменталісти з новаторським підходом до музики.Також багато дійсно нових треків готують від Aidentique та Diana Jo. 27 серпня запалюватимуть Triish - Mukvik - Leru.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 24- 27 серпня з 16:00

Цього разу коміки будуть спілкуватися про фільм "Пропала грамота". Цього вечора творити комедію будуть: Юра Коломієць, Антон Тимошенко, Олександр Качура, Ірина Гіль та Віталій Гордієнко.

Ціна: від 200 грн

Де: кінотеатр "АРТ-Братислава"!

Коли: 24- 27 серпня з 18:30

Субота

Grisly Faye - крихка сінематична атмосфера, саспенс та чарівний голос з опорою на масивні саб-баси. Monotonne - поплавлений лоу-фай з синтезом кришталевих та витягнутих зі смітника звуків.

Зібрані кошти передадуть на Module Squad з метою закриття актуальних військових потреб дружнього підрозділу, який успішно вирішує питання нашої спільної безпеки на складній степовій ділянці.

Ціна: вільний донат

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17б

Коли: 26 серпня 19:00

На заході ви зможете відчути усвідомлення тіла, більш тонкі відчуття внутрішніх сигналів, імпульсів руху, звуків, простору й часу як елементів, що створюють композицію. Танець та музика народжуються з імпровізації і завжди асоціюються зі свободою прояву мови душі.

Ціна: донат від 350 грн

Де: Аvangarden, вулиця Січових Стрільців, 23А

Коли: 26 серпня 18:30

Національний музей народної архітектури та побуту України спільно із БФ "Мистецька Сотня України" організовує фестиваль-ярмарок "Правди Сила", на якому збиратимемо кошти на протезування воїнів, що зазнали тяжких поранень під час захисту Батьківщини. У програмі різноманітні майстер-класи, ярмарок та велика концертна програма.

Ціна: вхід вільний

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України

Коли: 26 серпня 12:00

На концерті гурту "Фіолет" вас чікують нові, свіжі, заряджені на перемогу та романтику хіти.

Ціна: від 500 грн

Де: Літній дворик Жовтневого палацу

Коли: 26 серпня 19:00

У програмі заходу буде вільний капінг для тих, хто хоче більш зануритись у кавовий світ авторські коктейлі, шоп мерча та кави.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вулиця Мечникова, 5

Коли: 26 серпня 12:00

У програмі заходу — 50 артистів, серед яких є як українські, так і іноземні музиканти. Серед закордонних артистів — німець Kangding Ray, британці Anthea та Shifted, гість із Чилі Dandy Jack, а також нідерландці Pieter Jansen і Caim.

Ціна: 1750 грн

Де: Стрічкоткацька фабрика, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 26-27 серпня

Неділя

Легкоатлетичний пробіг «Забіг у виниванках» на 5км, 10км та 21,1км, присвячений 32-й річниці Незалежності України. Траса – 99% асфальт. Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці.

Ціна: 950 грн

Де: Урбан парк, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 27 серпня 08:00

Закоханість, як гра, інтелектуальна, романтична та чарівна. Без щасливого фіналу. Без продовження, без майбутнього. Можна відчувати себе потрібною, можна грітися у рідких променях уваги, та настане час, коли жити, означатиме, грюкнути дверима й рухатися далі.

Після кожної любові на нас чекає спустошення і сум, і тихий спів колискових для самотньої Лисиці, яку справжньою ніхто не бачив. Поки що.

Ціна: 200-600 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 27 серпня 16:00

Фото: Без обмежень, monotonne, unsplash\Braden Collum, Фіолет, Юля Юріна, Курені, Unsplash\Nathan Dumlao, Brave! Factory, Театр на Подолі, Юра Коломієць,