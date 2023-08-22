Куди піти у Києві 24-27 серпня: Brave! Factory, забіг у вишиванках, концерт "Без обмежень"

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Валерія Гуржий
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Протягом 24-27 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт гурту "Без обмежень" та "Фіолет", Vedalife та Забуття в артпросторі Uyava, Dadadisco, Saintcode та WAHM у Куренях, Фестиваль Brave! Factory та забіг у вишиванках на ВДНГ.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Четвер

Концерт "Без обмежень"

Гурт завоював багато сердець своєю щирістю та вмінням відверто ділитись своїми почуттями. Кожен їх виступ – це шалений потік енергії та емоцій, що заводить публіку з першого акорду і не відпускає до самого кінця.

Ціна: від 500 грн
Де: НСК Олімпійський
Коли: 24 серпня 20:00

Виставка живопису до Дня Незалежності

Всього буде 38 картин від 14 авторів. Усі картини демонстровані присвячені Україні. Стиль й жанр демонстрованого живопису: фігуратив, символізм, реалізм, абстракція, сюрреалізм, натюрморти, пейзажі, скульптура тощо.

Ціна: вхід вільний
Де: MODI Art&Wine Gallery, вулиця Мала Житомирська, 17
Коли: з 24 серпня до 9 вересня 17:00

Благодійний захід, Vedalife та Забуття в артпросторі Uyava

24 серпня відбудеться Bеликий благодійний захід Love 3ОШБ. Цей захід допоможе закрити потреби військових на нульових позиціях. Його мета зібрати 300 000 грн.

25 серпня виступлять артисти іспанського лейблу Rim - Alev Tav — DJ та продюсерка, що має унікальний стиль та свіжий смак, Franc, Odeum та Mr Sunny.

26 серпня відбудеться Забуття — новий івент-проєкт, який організовує приголомшливі тематичні вечірки, що відповідають найсучаснішим стандартам. На учасників чекають арт-інсталяції, фото-зони, LED-шоу та лайн-ап: Harna live, Natura live, Light, Semerich B2B Hisstory, Mjunior B2B Kinree, Danial Scratch, Aplombo, Egoist.

27 серпня відбудеться Vedalife – це відповідь гравітації, старінню, війні та невігластву. Силою своєї уяви митці створюють шедеври, а йоги-містики створюють історію. На глядачів чекатимуть DJ-сети та Live-виступи від Zymosis, Nomad Guru, VOTUMA, Romchay, Max Cosmich, Сьоме Небо Любові та інших.

Ціна: від 200 до 1000 грн
Де: артпростір Uyava, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 24 серпня з 15:00, 25 серпня з 17:00, 26 серпня з 13:00, 27 серпня з 10:00.

Dadadisco, Saintcode та WAHM у Куренях

24 серпня берлінський проект Dadadisco виступить з благодійним виступом. Разом з іноземними гостями не піддаються індустрії і готують сети київські музичні продюсери – Cape cod та Jordee. 25 серпня виступатимуть Saintcode, A.Fleming b2b Runov, Musetouch. 26 серпня на сцену вийдуть WAHM – французькі мультиінструменталісти з новаторським підходом до музики.Також багато дійсно нових треків готують від Aidentique та Diana Jo. 27 серпня запалюватимуть Triish - Mukvik - Leru.

Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 24- 27 серпня з 16:00

Підпільний Кіноклуб

Цього разу коміки будуть спілкуватися про фільм "Пропала грамота". Цього вечора творити комедію будуть: Юра Коломієць, Антон Тимошенко, Олександр Качура, Ірина Гіль та Віталій Гордієнко.

Ціна: від 200 грн
Де: кінотеатр "АРТ-Братислава"!
Коли: 24- 27 серпня з 18:30

Субота

Grisly Faye та Monotonne у Squat

Grisly Faye - крихка сінематична атмосфера, саспенс та чарівний голос з опорою на масивні саб-баси. Monotonne - поплавлений лоу-фай з синтезом кришталевих та витягнутих зі смітника звуків.

Зібрані кошти передадуть на Module Squad з метою закриття актуальних військових потреб дружнього підрозділу, який успішно вирішує питання нашої спільної безпеки на складній степовій ділянці.

Ціна: вільний донат
Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17б
Коли: 26 серпня 19:00

Вечір імпровізації музики та танцю в Аvangarden

На заході ви зможете відчути усвідомлення тіла, більш тонкі відчуття внутрішніх сигналів, імпульсів руху, звуків, простору й часу як елементів, що створюють композицію. Танець та музика народжуються з імпровізації і завжди асоціюються зі свободою прояву мови душі.

Ціна: донат від 350 грн
Де: Аvangarden, вулиця Січових Стрільців, 23А
Коли: 26 серпня 18:30

Благодійний фестиваль-ярмарок "Правда сили"

Національний музей народної архітектури та побуту України спільно із БФ "Мистецька Сотня України" організовує фестиваль-ярмарок "Правди Сила", на якому збиратимемо кошти на протезування воїнів, що зазнали тяжких поранень під час захисту Батьківщини. У програмі різноманітні майстер-класи, ярмарок та велика концертна програма.

Ціна: вхід вільний
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України
Коли: 26 серпня 12:00

Фіолет

На концерті гурту "Фіолет" вас чікують нові, свіжі, заряджені на перемогу та романтику хіти.

Ціна: від 500 грн
Де: Літній дворик Жовтневого палацу
Коли: 26 серпня 19:00

Кавовий поп-ап в Octo tower

У програмі заходу буде вільний капінг для тих, хто хоче більш зануритись у кавовий світ авторські коктейлі, шоп мерча та кави.

Ціна: вхід вільний
Де: Octo tower, вулиця Мечникова, 5
Коли: 26 серпня 12:00

Фестиваль Brave! Factory

У програмі заходу — 50 артистів, серед яких є як українські, так і іноземні музиканти. Серед закордонних артистів — німець Kangding Ray, британці Anthea та Shifted, гість із Чилі Dandy Jack, а також нідерландці Pieter Jansen і Caim.

Ціна: 1750 грн
Де: Стрічкоткацька фабрика, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 26-27 серпня

Неділя

Забіг у вишиванках 2023

Легкоатлетичний пробіг «Забіг у виниванках» на 5км, 10км та 21,1км, присвячений 32-й річниці Незалежності України. Траса – 99% асфальт. Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці.

Ціна: 950 грн
Де: Урбан парк, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1
Коли: 27 серпня 08:00

Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив

Закоханість, як гра, інтелектуальна, романтична та чарівна. Без щасливого фіналу. Без продовження, без майбутнього. Можна відчувати себе потрібною, можна грітися у рідких променях уваги, та настане час, коли жити, означатиме, грюкнути дверима й рухатися далі.

Після кожної любові на нас чекає спустошення і сум, і тихий спів колискових для самотньої Лисиці, яку справжньою ніхто не бачив. Поки що.

Ціна: 200-600 грн
Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б
Коли: 27 серпня 16:00

Фото: Без обмежень, monotonne, unsplash\Braden Collum, Фіолет, Юля Юріна, Курені, Unsplash\Nathan Dumlao, Brave! Factory, Театр на Подолі, Юра Коломієць,

Опубліковано: 22 серпня 2023
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