H&M Group планує відкрити магазини в Україні в листопаді

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Ірина Маймур
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Шведський ритейлер H&M планує поступово відновити роботу більшості магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Про це йдеться в релізі компанії.

«Після тривалих обговорень із глобальними й місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів», — повідомив регіональний менеджер H&M Group Мемет Арісой.

В H&M Group зазначають, що «продовжують стежити за ситуацією». Однак уже готуються до повторного відкриття більшості магазинів, де це можливо.

Інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях обіцяють надати пізніше.

Також у компанії зазначили, що планують співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

Фото: Vogue UA

Опубліковано: 24 серпня 2023
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