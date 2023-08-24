H&M Group планує відкрити магазини в Україні в листопаді

Шведський ритейлер H&M планує поступово відновити роботу більшості магазинів в Україні з листопада 2023 року.
Про це йдеться в релізі компанії.
«Після тривалих обговорень із глобальними й місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів», — повідомив регіональний менеджер H&M Group Мемет Арісой.
В H&M Group зазначають, що «продовжують стежити за ситуацією». Однак уже готуються до повторного відкриття більшості магазинів, де це можливо.
Інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях обіцяють надати пізніше.
Також у компанії зазначили, що планують співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.
Фото: Vogue UA