Ракетним обстрілом у Дніпрі пошкоджений унікальний модерністський автовокзал

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Марія Іващук
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В ніч на 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Внаслідок ракетної атаки руйнувань, зокрема, зазнав унікальний модерністський автовокзал.

Будівлю збудували у 1993 році за проєктом дніпровського архітектора Володимир Весніна. Веснін також є автором будівлі річкового вокзалу й обласного суду у Дніпрі.

Як повідомляє Суспільне, Центральний автовокзал у Дніпрі має цікаву і складну конструкцію. Це споруда з двома рівнями платформ: автобуси під’їжджають з різних рівнів.

Фото: Мапа модернізму

Платформи оточують площину триповерхової будівлі вокзалу з адміністративними кабінетами та готелем. Згідно з ідеєю, основний простір залу мав сприйматися як вулична площа.


"Я захотів, щоб автовокзал та залізничний вокзал були розміщені поряд. Щоб зручно було переміщатися від одного до іншого. Сама форма та проєкт автовокзалу зумовлені технологічністю. Пасажир не блукав вокзалом в очікуванні, а спокійно сидів, а побачивши автобус, що під’їхав, одразу йшов на посадку. Особливість цього рішення — багаторівневість", — розповів архітектор в інтерв’ю.

Фото: Мапа модернізму, Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Опубліковано: 25 серпня 2023
Львів
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