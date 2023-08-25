На Netflix з'явився український фільм «Мирний-21»

Воєнна драма «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва з’явилась на платформі Netflix.

Про це повідомили в Держкіно.

Це фільм-присвята прикордонникам, які захищали Україну під час російського вторгнення на Луганщину у 2014 році.

У стрічці бійців луганського прикордонного загону сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну. «Мирний-21» – це адреса кварталу, де загін базувався.

«Мирний-21» став одним з останніх повнометражних проєктів для актора Паші Лі, який загинув від рук окупантів, коли їхав в цивільній машині з волонтерами.