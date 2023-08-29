Одеський кінофестиваль оголосив список переможців

Оголошено переможців 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який цьогоріч проводили в Одесі та Чернівцях.

Фільми, що отримали нагороду:

Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Валерія виходить заміж”, реж. Міхаль Вінік. Це фільм про дівчину, яка приїжджає до Ізраїлю, щоб одружитися з чоловіком за домовленістю в інтернеті.

Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Звідки куди”, польського режисера Мачека Хамели. Фільм розповідає про евакуацію українців, які залишають свої домівки задля порятунку.

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – Аліса Коваленко, фільм “Ми не згаснемо”.

Спеціальна відзнака за найкращу жіночу роль – Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?".

Спеціальна відзнака за найкращу чоловічу роль – Дмитро Нежельський за роль у фільмі “Сашенька”.

Приз від Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальний фільм в сфері захисту прав людини – “Ми не згаснемо”, реж. Аліса Коваленко.

Міжнародна європейська конкурсна програма: