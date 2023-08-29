Одеський кінофестиваль оголосив список переможців

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Марія Іващук
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Оголошено переможців 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який цьогоріч проводили в Одесі та Чернівцях.

Фільми, що отримали нагороду:

  • Найкращий український повнометражний ігровий фільм – “Валерія виходить заміж”, реж. Міхаль Вінік. Це фільм про дівчину, яка приїжджає до Ізраїлю, щоб одружитися з чоловіком за домовленістю в інтернеті.

  • Найкращий український повнометражний документальний фільм – “Звідки куди”, польського режисера Мачека Хамели. Фільм розповідає про евакуацію українців, які залишають свої домівки задля порятунку.

  • Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – Аліса Коваленко, фільм “Ми не згаснемо”.
  • Спеціальна відзнака за найкращу жіночу роль – Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?".
  • Спеціальна відзнака за найкращу чоловічу роль – Дмитро Нежельський за роль у фільмі “Сашенька”.
  • Приз від Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальний фільм в сфері захисту прав людини – “Ми не згаснемо”, реж. Аліса Коваленко.

Міжнародна європейська конкурсна програма:

  • Найкращий європейський фільм – “Ссавці”, реж. Себастіан Міхеілеску. У фільмі йдеться про чоловіка, який намагається примиритися з втратою контролю над своїм життям та відкриває світ дивних ритуалів і тривожних спільнот.

  • Спеціальна відзнака – “Полум’яне небо”, реж. Крістіан Петцольд
  • Спеціальна відзнака – “Правило двох стін”, режисера Девіда Гутніка про життя українських митців під час повномасштабного російського вторгнення.

Опубліковано: 29 серпня 2023
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