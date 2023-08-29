"Ранкове шоу" та "Сексуальна освіта": 11 серіалів вересня

Вересень подарує глядачам продовження улюблених шоу на кшталт “Ранкового шоу” та “Сексуальної освіти”, а також і зовсім нові історії. Так, на стрімінгах вийде серіал від Стівена Спілберга та Тома Хенкса, а також спінофф Джона Віка. Детальніше – в добірці БЖ.

Розчарування

Дата виходу: 1 вересня

5 сезон

Фентезі-комедія для дорослих повертається з п’ятим сезоном. Принцеса, в якої є очевидні проблеми з алкоголем, не бажає жити за законами королівства і тікає з власного весілля, щоб самій розпоряджатися життям. Компанію їй складаються демон Люцик та ельф Ельфо. З кожною новою пригодою героїня змінює своє ставлення до життя.

Колесо часу

Дата виходу: 2 вересня

В ролях: Розамунд Пайк, Деніел Хенні, Зої Робінс

2 сезон

"Колесо Часу" – це екранізація серії романів від Роберта Джордана. Сили Темряви полюютьна трьох хлопців із невеликого села Дворіччя – Рендала, Перріна і Мета. За словами гоуранера проєкту, Рейфа Джадкінса, нові епізоди розкриють нові локації.

Ватажок

Дата виходу: 7 вересня

В ролях: Ешлі Волтерс, Кейн Робінсон, Майкл Ворд, Сімбіату Аджікаво, Шон Ромулус, Джасмін Джобсон, Ліза Дван

3 сезон

Герої кримінального трилеру – досвідчені наркоторговці, які працюють на вулицях Лондона. Але заробітку заважає новенький, який нахабно захоплює їхню територію.

Віргин Ривер

Дата виходу: 8 вересня

В ролях: Мартін Хендерсон, Тім Метісон, Александра Брекенрідж

5 сезон

Драматичний серіал розповідає про життєві перипетії медсестри, яка з Лос-Анджелесу переїхала в тихе містечко Віргін Рівер, аби почати все наново. Вона влаштовується на роботу акушеркою та медсестрою і заводить стосунки з колишнім морським піхотинцем.

Підміниш

Дата виходу: 8 вересня

В ролях: Лакит Стэнфилд, Кларк Бако, Адина Портер

1 сезон

Фентезійний горрор знятий за мотивами однойменного роману Віктора ЛаВалле. За сюжетом, книготорговець Аполлон Кагва, який ледь зводить кінці з кінцями, полює на рідкісні перші видання. Коли у нього народжується син Браян, герой намагається бути хорошим чоловіком та батьком, на відміну від свого власного, який покинув сім'ю. Але раптово дружина Аполлона зникає і він вирушає на її пошуки.

Ходячі мерці: Деріл Діксон

Дата виходу: 10 вересня

В ролях: Норман Рідус, Гілберт Гленн Браун, Клеманс Поезі

1 сезон

Це вже шостий серіал франшизи “Ходячих мерців”. Головна інстрига закручується навколо Деріла Діксона, який в останній серії оригінального серіалу поїхав геть на мотоциклі. В продовженні історії він прокидається у Франції, але як він сюди потрапив герой не знає.

Ранкове шоу

Дата виходу: 14 вересня

В ролях: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Стів Карелл

3 сезон

У попередньому сезоні головною темою, на тлія якої розвивалися події серіалу, стала пандемія ковіду. У новому сезоні майбутнє цілої телевізійної мережі опиняється під загрозою, а вірність співробітників – під питанням, коли технологічний гігант проявляє інтерес до компанії UBA. Це призводить до створення несподіваних альянсів між героями та розкриття особистих таємниць.

Сексуальна освіта

Дата виходу: 21 вересня

В ролях: Дуа Салех, Джилліан Андресон, Патрісія Еллісон, Ейса Баттерфілд

4 сезон

Четвертий сезон стане останнім в пошуках Отіса та його друзях своєї сексуальності. Герої перевелись до Кавендишського коледжу після закриття школи Мурдейл і продовжать розбиратися в собі вже у новому місці.

Володарі повітря

Дата виходу: 21 вересня

В ролях: Остін Батлер, Каллум Тернер, Ентоні Бойл

1 сезон

Довгоочікуваних серіал від Стівена Спілберга та Тома Хенкса заснований на однойменній книзі Дональда Л. Міллера. В ній описана історія американських повітряних сил під час Другої світової війни. Сюжет серіалу сфокусований на бомбардувальниках США на європейському фронті.

Континенталь

Дата виходу: 22 вересня

В ролях: Мел ГІбсон, Колін Вуделл, Кейт Нюнг

1 сезон

Міні-серіал “Континенталь” розповідає про легендарний однойменний готель з кінофраншизи про Джона Віка. Дія у трьох серіях розгортатиметься в Нью-Йорку середини 1970-х років навколо молодого Вінстона Скотта, керуючого готелем.

Покоління “Ві”

Дата виходу: 30 вересня

В ролях: Джаз Сінклер, Ченс Пердомо, Ліззі Бродвей

1 сезон

Спінофф сатиричного серіалу “Пацани” розповідає про коледж Vought, де готують супергероїв. Сюди відбирають тільки найперспективніших, які згодом стануть на захист людей. Але у засновника навчального закладу Джона Годолкіна є свої приховані таємниці та амбітні плани на героїв.