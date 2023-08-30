На Netflix вийде український серіал Антоніо Лукіча «Секс, інста і ЗНО»

З 31 серпня на Netflix можна буде переглянути український комедійно-драматичний серіал про підлітків «Секс, Інста і ЗНО».

Проєкт представили у 2020 році. Його зняв режисер Антоніо Лукіч, відомий за фільмами «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург».

У серіалі показані історії старшокласників і труднощі, з якими вони стикаються. Також там піднімають теми булінгу, першого сексу, комплексів, проблем у системі освіти тощо.

Головні ролі у «Секс, Інста і ЗНО» зіграли студенти київського університету імені Карпенка-Карого, а також Ірма Вітовська («Мої Думки Тихі») і Наталія Васько («Крути 1918»).

Фото: кадри з серіалу