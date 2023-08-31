"Укрзалізниця" встановить Wi-Fi у 16 потягах. На це витратять 79 млн грн

«Укрзалізниця» за результатами тендеру підписала договір на 78,89 млн грн із фірмою «Віннком Україна» про встановлення у потягах “Інтерсіті” обладнання та організацію доступу до мережі Інтернет.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Мова йде про 10 потягів Hyundai HRCS2, 2 потяги Skoda EJ675, 2 потяги ЕКр-1 «Тарпан» і 2 потяги МПЛТ. Доступ до зовнішньої мережі інтернет буде забезпечуватися за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через WiFi.

Очікувана вартість закупівлі була 96 млн грн, тобто економія склала 18%.

Конкурентами були фірми «Грін Нетворкс», «Смарт Інновейшн» та «Білінтех Україна».

Поставити обладнання та надати послуги мають до квітня 2024 року.