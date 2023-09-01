Три українських стрічки номінували на премію Європейської кіноакадемії

Серед номінантів на премію Європейської кіноакадемії в категорії «Найкращий документальний фільм» опинилися три українські копродукційні стрічки.

Йдеться про такі фільми:

«Звідки куди» режисера Мачека Хамели (Польща, Франція, Україна), у якому йдеться про українських біженців, що були змушені тікати від війни в невідоме майбутнє;

«Батьківщина» режисерів Ханни Бадзяки та Александера Міхалковіча (Швеція, Норвегія, Україна) розповідає про протести 2020 року в Білорусі й досліджує культуру насильства та знущань у білоруській армії, яка створює травмоване покоління;

«Ми не згаснемо» режисерки Аліси Коваленко (Україна, Польща, Франція) розказує історію пʼятьох підлітків із Донбасу, що живуть у прифронтових містечках Золоте і Станиця Луганська.

Загалом у номінації «Найкращий документальний фільм» обрали 14 стрічок. У 2023 році церемонія вручення премій відбудеться 9 грудня в Берліні.

Фото: кадри із фільмів «Батьківщина», «Звідки куди»