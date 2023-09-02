UAnimals проведе марш прибирання на заповідних територіях: як доєднатися

16-17 вересня 2023 року UAnimals організовує масштабні акції у п’яти заповідних локаціях України, а також закликає всі відповідальні організації та небайдужих людей організовувати прибирання у ці дати самотужки.

Всього буде 5 локацій - Національний природний парк «Голосіївський» у Києві, Національний природний парк «Бузький гард» на Миколаївщині, Національний природний парк «Гуцульщина» на Івано-Франківщині, Національний заповідник «Хортиця» у Запоріжжі та Національний парк «Ужанський» на Закарпатті.

Зазначається, що ці локації не були заміновані, там є потреба поприбирати, а також там мешкають рідкісні види тварин, які заслуговують на чисте довкілля.

Доєднатися до прибирання можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Zdeněk Macháček