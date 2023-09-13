Міненерго розробило графіки відключень світла, які діятимуть у разі обстрілів

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Ірина Маймур
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Міністерство енергетики розробило графіки відключень світла, однак запроваджувати їх з 1 жовтня наразі не планує.

Відключення можливі виключно в разі обстрілів рф та пошкодження енергетичного обладнання, заявили в пресслужбі Міненерго.

«Наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів», — повідомили в Міненерго.

Сьогодні виробленої електростанціями енергії достатньо. Ба більше, вдень в Україні є профіцит потужностей. Тому відключати світло з 1 жовтня в жодному з регіонів країни не планують, заявили у відомстві.

Фото: Callum Shaw/Unsplash

Опубліковано: 13 вересня 2023
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