Куди піти у Києві 15-17 вересня: виступи Kola і Tvorchi, фестивалі у Garage і Octo Tower, ярмарок вінілу

Протягом 15-17 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи гурту Tvorchi та Kozak System, концерт співачки Kola, вистава Наталки Ворожбит "Зелені коридори" у Театрі на Подолі, фестивалі у Garage, Octo Tower та КультМотиві, Підпільний стендап та спецпоказ фільму "Я, Ніна".

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На сцену Тераси River Mall вийде відома українська співачка Kola.

Ціна: від 600 грн

Де: Тераса River Mall

Коли: 15 вересня о 19:00

Для вас гратиме GosOrchestra — оркестр, створений як висококласне симфонічне супроводження поп- та рок-музики. Унікальні концертні програми з авторскими аранжуваннями, розроблені оркестром під керівництвом О. Госачинського, дають можливість по-новому почути улюблені мелодії, а ще — розвинути музичну чуттєвість, доторкнувшись до світу оркестрової музики.

Ціна: від 300 грн

Де: Терасі Gulliver, Спортивна площа, 1a.

Коли: 15 вересня о 20:00

Тема цьогорічного фестивалю - свобода. В стінах М17 у Києві відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з оригінальним аналоговим, цифровим та анімованим колажем 96 художників.

Також під час фестивалю будуть проходити лекції, майстер-класи з колажу, аrtist talk, кінопокази.

Ціна: 15 вересня вхід вільний, в інші дні - 50-100 грн

Де: Центрі сучасного мистецтва М17, вул. Антоновича 102-104

Коли: 15 вересня - 13 жовтня з 11:00. Відкриття 15 вересня з 18:00

15 серпня відбудеться сольний концерт гурту Tvorchi. 16-17 вересня проходитиме Garden beer Weekend для всіх поціновувачів крафтового пива. Окрім дегустації пива на вас чекатиме лекторій, інтерактивні спортивні ігри, виставка картин українських митців, гарна лаундж-зона та виступи яскравих українських артистів та відомих українських dj: Mayorova, Tumazar, Artem Budchuk, Lowcost49, Mr.Sunny та інші.

Ціна: 200-800 грн

Де: ВДНГ, артпростір Uyava

Коли: 15 вересня 19:30, 16 вересня 14:00, 17 вересня 15:00

У п’ятницю італієць Fedele повернеться в Київ в компанії – Xx ISIS xX. У суботу у Київ приїде легенда – Dj Hell. Разом з ним ви почуєте новий цікавий b2b сет від Smailov & Aidentique, а перед гостем відіграє – Alex P. У неділю благодійний фонд Павла Вишнякова, який разом з волонтером Артемом Платоненко запрошують на благодійний івент-збір на тактичну медицину. Мета — 1 000 000 грн. Лайн-ап живих виступів: Oleynik, Mila Nitich, Marko Kvitka, Travinskiy. Ді-джей сети: Mjunior b2b Bolotin, Kinree b2b Hisstory.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 15-17 вересня з 16:00

Міжнародна прем’єра в Театрі на Подолі. Четверо жінок із різних міст України пройшли зеленим коридором на захід і опинилися в безпеці. Та кожна з них принесла з собою власне пекло та любов до життя, дітей, тварин та Батьківщини. Чи закінчилася їхня драма гепі ендом? Чи історія лише починається?

Ціна: від 250 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 15 вересня з 18:00

Субота

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно

Коли: 16 вересня з 11:00

З початку повномасштабного вторгнення музиканти проїхали з благодійним туром більш ніж 200 міст та містечок України, Європи, США та Канади. Саме разом із ними з початку повномасштабної війни українці співали, сумували за воїнами, ними надихалися, з ними запалювали та донатили на ЗСУ.

Ціна: від 450 грн

Де: Bel Etage Music Hall

Коли: 16 вересня 18:00

"Тенета» - фестиваль у культурному просторі «КультМотив» на Подолі відбудеться 16 вересня о 16:00. Лайн-ап: Валя Самурай, Левко, Микола Пацюк, Sucilna_nevdacha.exe. У програмі фестивалю: концерт, лекціі від виконавців, тату-корнер, продаж тематичного одягу і аксесуарів, благодійний аукціон.

17 вересня повертається "Вулиця". Головна тема зустрічі — вініл. На вас чекає вініловий ярмарок, екскурс в історію українського фанку, та відбірні платівки в руках майстрів танцювальної справи.

Ціна: від 100 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 16 вересня 16:00, 17 вересня 12:30

На заході буде: 3 пивних стенди та 16 кранів на розлив, 3 фуд-корти із бургерами, курами гриль, гриль меню та брецелями-сосисками. А ще — буде діджей та настолки.

Ціна: вхід вільний

Де: Garage, вулиця Межигірська, 82.

Коли: 16 вересня 13:00

На фестивалі будуть: хот-доги, коктейлі, книжки, калімби, рослини, прикраси, вініл, квіти, музика.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 16 вересня 12:00

Неділя

Спеціальний показ фільму «Я, Ніна» за участі творчої групи. Фільм представить продюсерка та авторка проєкту Яніна Соколова, режисерка і співсценаристка Марися Нікітюк, акторка і психологиня, виконавиця головної ролі Ксенія Хижняк і актор Максим Панченко. По закінченню фільму відбудеться обговорення стрічки.

Ціна: від 100 грн

Де: Кінотеатр «Жовтень»

Коли: 17 вересня о 15:20

Мета заходу організувати експозицію виробів та послуг волонтерських та благодійних організацій, які протягом військового часу налагодили виробництво продукції або надання послуг необхідних для підтримання боєздатності, безпеки, здоров'я, розвитку, тощо задля поліпшення комунікації між осередками та з військовими, медичними, державними структурами.

В програмі: концерти від провідних українських артистів, благодійний аукціон, майстер-класи для дітей та дорослих, розваги.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ

Коли: 17 вересня з 12:00

Цього разу на сцені: Свят Загайкевич, Ганна Кочегура, Лана Чубаха, Дядя Женя.

Ціна: 250-400 грн

Де: Підвал Культури, вул. Олеся Гончара 30А

Коли: 17 вересня з 18:30

Фото: Kola, Aconcert, yaninafilm, unsplash\Ignat Kushanrev, Tvorchi, Fedele, Kozak System, Свят Загайкевич,