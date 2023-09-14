«Укрзалізниця» восени запустить новий поїзд зі Львівщини до Варшави

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Ірина Маймур
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Восени «Укрзалізниця» запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава.

Про це повідомляють у компанії.

Потяг буде курсувати кожного дня і перевозитиме майже 500 пасажирів в обох напрямках. На станції Рава-Руська організують зручну пересадку на поїзди до Львова.

Також УЗ очікує, коли польські колеги погодять відкриття додаткового маршруту між Києвом та Варшавою. Цей поїзд сформують із вагонів стандартного для України габариту. У травні 2023-го такий потяг уже курсував у тестовому режимі. Запуск маршруту дасть змогу у два–три рази збільшити кількість місць на рейсах між Києвом та Варшавою.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 14 вересня 2023
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