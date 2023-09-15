Де у Києві покататися на каяках та SUP-дошках, поки ще тепло

Нинішня погода подарувала по-справжньому “оксамитовий сезон”, і літо затримається з нами ще на деякий час.

Попри те, що рух судноплавних засобів Дніпром цього сезону заборонено , кататися на каяках та SUP-дошках можна в межах заток річок.

Розповідаємо, де можна взяти дошки напрокат, потренуватися, або ж вирушити у тур.

Один з найпопулярніших столичних клубів. Серед регулярних його заходів – організація прогулянок, екскурсій, тренувань, сплавів, квестів, корпоративів на каяках та SUP-бордах у Києві.

Тут можна взяти на прокат:

туристичні каяки (довгі стійкі каяки для прогулянки, або великих подорожей)

SUP-борди (зазначається, що на них працюють усі м’язи тіла)

двомісні сап-дошки (SUP-тандем), а також байдарки, каное та рафт-човни.

Щонеділі запрошують на вечірні релаксові прогулянки на каяках, байдарках і SUP по Десенці. Працюватимуть, мінімум до кінця жовтня.

Ціни:

туристичний каяк: будні – 150 грн/година, день – 750 грн, вихідні – 200 грн/година, день – 900 грн;

SUP-стандарт: будні – 150 грн/година, день – 800 грн, вихідні – 200 грн/година, день – 1000 грн;

SUP-Lux: будні – 200 грн/година, день – 1100 грн, вихідні – 250 грн/година, день – 1400 грн;

SUP-тандем двомісний: будні – 250 грн/година, день – 1200 грн, вихідні 400 грн/година, день – 1600 грн.

Адреси: парк «Муромець» (10.00 – 20.00), Гідропарк, Броварський проспект (Дитячий пляж) (10.00 – 20.00).

У Києві працюють 9 станцій прокату – «Гідропарк», «Оболонь», «Березняки», «Славутич», «Корчувате», «Мартишів», «Собаче Гирло», «Тягле», «Десенка».

Для прогулянок не існує вікових обмежень і не потрібно спеціальної фізичної підготовки. У центрі надають професійний інструктаж та допомагають обрати спорядження, інструктора для людей з обмеженими можливостями, дитячі крісла для сімейних каяків, страхувальні жилети та легкі весла для дітей.

Також у центрі влаштовують регулярні заходи, серед яких:

ранковий каякінг та SUP-прогулянки,

вечірні прогулянки до Русанівських фонтанів,

одноденні сплави до Жукового острова, навколо острова Муромець, озерами Осокорків, під дванадцятьма мостами Києва.

При центрі працює школа каякінгу для початківців та любителів водного туризму, програма якої охоплює 10 занять (вартість одного заняття – 350 грн, вартість повного курсу – 3000 грн). Засновники центру також підтримують екологічні проєкти, зокрема, Екопарк Осокорки, регулярно проводять акваплогінги – прибирання річкового сміття на каяках.

Ціни:

Прокат одномісних каяків і SUP класу «Стандарт»: будні – 150 грн/година, день – 450 грн, вихідні – 200 грн/година, день – 585 грн;

Одномісних каяків і SUP класу «Комфорт»: будні – 190 грн/година, день – 570 грн, вихідні – 250 грн/година, день – 740 грн;

Прокат двомісних каяків «Стандарт», SUP-дошок Tandem і класу Premium: будні – 200 грн/година, день – 600 грн, вихідні – 260 грн/година, день – 780 грн;

Двомісних каяків «Комфорт», трьохмісних каяків, каное, каяків для риболовлі: будні – 240 грн/година, день – 720 грн, вихідні – 310 грн/година, день – 935 грн;

Прокат багатомісного SUP-борду (до 8 осіб): будні – 500 грн/година, день – 1500 грн/година, вихідні – 650 грн/година, день – 1950 грн.

Тут проводять прогулянки на каяках – як погодинно, так і добові. У прокат здають каяки італійської компанії Rainbow. Усі нові, наявні у великій кількості, а тому завжди вільні для користування.

Цього сезону відкрили Школу веслування SkyPark, це має бути особливо цікаво тим, хто любить ранній підйом і розпочинає свій день з активної розминки.

Щопонеділка, середи та п’ятниці о 7 ранку школа відкрита для відвідувачів.

Види каяків:

Одномісні і двомісні класу «Стандарт» і «Комфорт». Також у наявності дошки SUP класу «Стандарт».

Ціни: будні – від 120 грн до 190 грн/година, день – від 480 до 980 грн/година, вихідні від 160 грн до 250/година.

Вартість разової двогодинної ранкової прогулянки – 170 грн, місячний абонемент на ранкові зарядки (12 занять) – 700 грн, послуги тренера (майстер спорту зі спортивного веслування) – 300 грн за годину.

Адреса: Проспект Володимира Івасюка, 20-а, пляж. В осінній період прокат каяків працює за попереднім замовленням (з 10.00 до 18.00)

Клуб базується на спортбазі «Зеніт» на Трухановому острові і займається прокатом сапбордів та байдарок. Також організовують подорож цікавим маршрутом, який починається зі спортивної бази «Зеніт» вздовж Матвіївської затоки. Впродовж прогулянки можна помилуватися навколишніми пейзажами, кувшинками, дикими качками, навіть бобрами, які іноді трапляються на Трухановому. Обіцяють і закинутий дебаркадер, як у класичних фільмах про піратів.

Серед спорядження тут акцент на байдарках та каное, але зараз популярністю користуються сапборди, і напрокат можна взяти не лише дошку з веслом, а й усе необхідне до неї. Організатори наголошують, що сапборд безпечніший ніж серфінг, і отримати всі необхідні навички зможуть навіть діти.

Прокат працює переважно на вихідних, а у будні – за попередньою домовленістю.

Ціни: прокат сапбордів – 150 грн/година, 250 грн/2 години, 1000 грн/день.

Адреса: острів Труханов, спортбаза «Зеніт» (щодня з 8.00 до 20.00).

Магазин та прокат спортивного і водного спорядження, заснований ідеологами водного відпочинку. Також організовують тури, сплави, дитячі табори, корпоративи. Інструктори клубу радять з ретельністю обирати правильний човен і допомагають професійними порадами.

Для спокійної води та комфортних сплавів рекомендують туристичні каяки з відкритою декою. Професіоналам, що мають намір долати бурхливі води, радять спортивний каяк. Тим, хто планує вийти на воду у вихідний день, подолати 6-7 км, і при цьому ще й зайнятися йогою у тиші – ідеальний варіант – сап-дошки. В осінній сезон рекомендують додатково орендувати гідрокостюми і неопренові шкарпетки.

Ціни: Двомісний туристичний каяк Helena-Kayaks Duo – 750 грн/доба, двомісний туристичний каяк Perception Prodigy-II Expedition – 800 грн/доба, одномісний туристичний каяк Kolibri One-Go – 550 грн/доба, надувна SUP-дошка XQ Max SUP 10,6 – 500 грн/доба.

Адреса: Київ, вулиця Бориспільська, 40 (метро «Червоний Хутір»). Понеділок-п’ятниця – 9.00-17.00, субота-неділя – за домовленістю.