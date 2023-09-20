Волонтери Repair Together випустили серіал «Село і люди» про відбудову Чернігівщини

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Ірина Маймур
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Волонтерська організація Repair Together показала перший епізод документального серіалу про інтернаціональний будівельний табір на Чернігівщині.

У ньому йдеться про будні волонтерів і життя села.

Режисером серіалу став один із засновників проєкту Repair Together — Олександр Кучинський.

У серіалі Repair Together показують, яким є типовий день волонтера табору, розповідають про виконроба Оуена, що приїхав відновлювати Чернігівщину з Ірландії, і місцеву жительку бабу Надю, яка стала найкращою волонтеркою, та інші цікаві історії.

Repair Together — це громадська організація, яка формує волонтерську спільноту для подолання наслідків російської агресії, зокрема займається відновленням зруйнованих сіл Чернігівщини. Наразі волонтери вже відбудували 7 повністю зруйнованих будинків, відремонтували ще 20 власними силами та скоординували ремонти та відновлення 49 — із залученням міжнародних фондів.

Інтернаціональний будівельний табір ГО Repair Together організувала у рамках програми «Спільнодія», яка виконується Фондом «Східна Європа» в партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень і ГО «Разом проти корупції» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Події відбуваються в Інтернаціональному будівельному таборі за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Фото: скриншот з серіалу

Опубліковано: 20 вересня 2023
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