У 2024 році в Україні може запрацювати 5G — Мінцифри

Мінцифри планує запустити пілотну версію 5G-покриття в Україні вже у 2024 році.

Наразі тривають перемовини з компанією-постачальником, яка спеціалізується на мережах 5G, повідомив очільник відомства Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

«Ведемо переговори з однією компанією. Сподіваюся, що пілотний запуск буде вже наступного року. Ми не можемо сказати, чи вийде. Це наші плани, але ми деталізуємо для того, щоби публічно про це заявити та покращити», — повідомив Федоров.

Також він додав, що наразі Мінцифри працює над поліпшенням покриття 4G. Під час повномасштабної війни багато обладнання перемістили для посилення певних регіонів. Протягом останнього року зв’язок погіршувався, однак ситуація вже змінюється.