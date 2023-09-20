Куди піти у Києві 22-24 вересня: Monatik, Паліндром, Маркет Всі.Свої та Веган Вікенд

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Валерія Гуржий
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Протягом 22-24 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Монатіка та Паліндром, Etherwood та Santiago Garcia на сцені в артпросторі Uyava, Маркет Всі.Свої, Майже інтелектуальне шоу, Крилатий веломарш, Веган Вікенд, фестиваль чаю та інше.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка "Ось-Ось" у Малій Галереї Мистецького арсеналу

Проєкт є спробою осмислити відчуття, які учасники виставки проживали напередодні повномасштабної війни та під час блекаутів. Ці два періоди, хоч і розділені часово, пронизані тривожним очікуванням – передчуттям російського вторгнення та пристосуванням побуту до графіка відключення світла.

Ціна: вхід вільний
Де: Мала галерея Мистецького арсеналу, вул. Лаврська, 10
Коли: з 14 вересня до 15 жовтня 2023 року, вт-нд 12:00-19:00

Monkey Brothers та Stashuk у Куренях

22 вересня виступатимуть Sergil Leshschenko, який вперше відіграє в Kureni разом з Seba Korecky b2b, Alinikus, Hanna b2b LDM, а благодійний захід розпочне Stashuk.

23 вересня пройдуть вінтажні івенти під назвою Virete. Першовідкривачами стануть іспанці Monkey Brothers. Компанію мужнім гостям складуть T.Fain та Rustam.

24 вересня відбудеться перший сольник найромантичнішого дуету української сцени – Averin&Chursanov, а гарну електронну підтримку створять – Steve та Sixty-Nine.

Ціна: 22 і 24 вересня вхід вільний, 23 вересня - від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 22-24 вересня з 16:00

Паліндром

Великий сольний концерт Паліндрома з презентацією нового альбому «Найліпші питання собі» (2023). На концерті ви почуєте пісні нові пісні переплетені із треками Степана, які допомагають вам переживати теперішній світ.

Ціна: від 400 грн
Де: Bel etage
Коли: 22 вересня 18:00

День без авто на Подолі: велокіно та нетворкінг

У програмі: велокіно у Самосаду: крутять педалі на велогенераторі і показують документальну стрічку “Вело проти авто”, реж. Фредрік Гретен, Швеція, 90’ з українським дубляжем від 86Prokat; велонетворкінг на Спаській, 12; реєстрація на благодійний Крилатий Веломарш 24 вересня; масала чай та миколаївське вино.

Також організатори хочуть підтримати збір 1 мільйон гривень на дрони для ЗСУ, який ініціювали фонд Гуркіт.

Ціна: вхід вільний
Де: Самосад на Подолі
Коли: 22 вересня 18:00

Концерт НАОНІ Оркеста з програмою "Рок-хіти і саундтреки"

На концерті НАОНІ ви почуєте унікальні аранжування всесвітньо відомих рок-хітів та саундтреків. Флагман української інструментальної музики приємно здивує поціновувачів та вкотре подарує насолоду своїм шанувальникам.

Ціна: від 390 грн
Де: Будинок архітектора, вулиця Бориса Грінченка, 7
Коли: 22 вересня 19:00

Субота

Маркет Всі.Свої

Тут кожен зможе придбати речі від українських брендів, які дозволять відбутися змінам не лише в гардеробі, а й у домашньому просторі.

Шукайте на маркеті кераміку, текстиль, декор, свічки, вироби з дерева, книги, іграшки, кухонне приладдя, мʼясні та сирні вироби, солодощі та напої. А також — жіночий і чоловічий одяг, аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний
Де: Будинок архітектора, вулиця Бориса Грінченка, 7
Коли: 23-24 вересня з 10:00

Великий фестиваль чаю Kyiv Tea Festival

На фестивалі чаю Kyiv Tea Festival можна буде продегустувати понад 300 видів чаю та з головою поринути у світ чайної культури. У програмі: великий маркет чаю, а також аксесуари для чайних церемоній і заварювання; освітні лекції впродовж двох днів з понад 30 провідними чайними експертами; майстер-класи з купажування та вибору чаю; майстер-класи для фахівців індустрії; чайні дегустації як закриті для професіоналів так і відкриті, на кожному стенді учасників; куточок чайних майстрів, які впродовж двох днів будуть занурювати гостей у світ чайних церемоній; гончарство, малювання та інші творчі активності; фудкорт зі смаколиками.

Дегустації чаю на стендах учасників будуть безкоштовними для всіх гостей фестивалю.

Ціна: 250 грн
Де: Галерея Lavra
Коли: 23-24 вересня з 11:00

Благодійний «Веган Вікенд» у КультМотиві

У програмі: фудкорт, ярмарок, тату за донат, лекції про українську кухню та веганство, стендап та діджей сети.

На заході планують зібрати 250,000 грн.

Ціна: вхід вільний
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 23 вересня з 12:00

Органічний день у Сільпо

"Сільпо" проведе фестиваль органічної української продукції в одному з супермаркетів Києва. На події можна буде особисто познайомитись з виробниками органічної їжі, скуштувати їхню продукцію та придбати все зі знижкою до -15%.

Ціна: вхід вільний
Де: "Сільпо", ТРЦ Республіка
Коли: 23-24 вересня з 13:00

Etherwood та Santiago Garcia в артпросторі Uyava

23 вересня британський продюсер Etherwood їде в Uyava з благодійним виступом. Підтримка хедлайнера буде від: Hidden Element, Votuma, Indi Woods, Elmar та AlterVS.

24 вересня, легендарний іспанський продюсер Santiago Garcia повертається в Київ з благодійним виступом.

Ціна: від 300 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1
Коли: 23-24 вересня з 15:00

Monatik

Разом зі своєю командою музикант готує безліч сюрпризів на нові композиції, що стали хітами; виступи спеціальних гостей артистів-друзів, а також виконання “відремонтованих” (repaired) легендарних хітів артиста, що так люблять мільйони українців.

Ціна: 1700 - 4000 грн
Де: Палац Україна, вул. В.Васильківська, 103
Коли: 23 вересня 18:00

Неділя

Крилатий веломарш

Аби взяти участь необхідно зареєструватися і переказати благодійний внесок на рахунок БФ Гуркіт.100% зібраних коштів підуть на дрони. Приїхати в неділю, 24 вересня на Контрактову до пам'ятника Сковороді, отримати свій номер і водичку на старті. На фініші в парку Муромець всі учасники та учасниці Крилатого веломаршу отримають військовий сувенір на згадку про подію.

Ціна: 578 грн
Де: Контрактова площа біля пам'ятнику Сковороді
Коли: 24 вересня 11:00

Майже Інтелектуальне Шоу

За звання найрозумнішого коміка на цей раз будуть: Василь Байдак, Ганна Кочегура, Сергій Степанисько, Олександр Жипецький.

Ціна: 400 грн
Де: Фотостудія "Пандора"
Коли: 24 вересня 16:00

Фото: Курені, Паліндром, Unsplash\Larisa Birta, Всі.Свої, Unsplash\Drew Jemmett, Etherwood, Монатік, Василь Байдак

Опубліковано: 20 вересня 2023
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