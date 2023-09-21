Історичну вивіску автостанції на Подолі реставрують

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Валерія Гуржий
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Фонд "Має значення" розпочав збір коштів на реставрацію історичної вивіски «Автостанція» на Подолі.

Відправити вивіску на відновлення планують 25-27 вересня. Остаточна дата зняття залежить від погоди, узгодженої логістики та готовності реставраторів взятися за роботу.

Сама вивіска розташовується на висоті 3-х метрів. А значить великі витрати на демонтаж не будуть потрібні. Її довжина 13,5 метрів, тому знімати будуть частинами, по 4 штуки для перевезення.

У фонді запевняють, що будуть дотримуватися суворого збереження автентичності.

"Також належить відремонтувати дві ґрунтовно пошкоджені букви і каркас, який тримає на собі весь напис", - додали у фонді.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Фото: Має значення, @avtostantsia.pizza

Опубліковано: 21 вересня 2023
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