На нещодавно відновленому будівництві ЖК впритул до Солом'янського парку, забудовник почав рити котлован

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Валерія Гуржий
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Упритул до Солом’янського ландшафтного парку по вулиці Шаповала 1 – 3 нещодавно відновили будівництво апарт-комплексу CitiZen. Сьогодні, 7 вересня, там вже почали рити котлован.

Про це повідомляє Los Solomas.

Нагадаємо, що з початку великої війни будівництво було зупинено, але нещодавно поновилося.

2019 року Київ видав ТОВ «Смарт-Девелопмент» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх «апартаментами», аби формально не порушити містобудівну документацію.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк».

Активісти подали три позови про визнання протиправними та скасування містобудівних умов (МУО) та обмежень, дозволу на будівництво, детального плану території (ДПТ). Щодо першої справи було відкрито провадження. Воно буде розглядатись судом.

Опубліковано: 07 вересня 2023
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