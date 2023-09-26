Спорт, танці та лекції: "Життєлюб" відкриє простір на Оболоні для людей 55+

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Валерія Гуржий
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29 вересня благодійний фонд «Життєлюб» відкриває власний простір у Києві. Це буде місце збору людей віку 55+ років, де вони зможуть займатися спортом та танцями, слухати лекції, брати участь в майстер-класах, грати в настільні ігри, знайомитися та знаходити нових друзів.

Про це пише "Шо Там".

Простір «Життєлюб» працюватиме щодня по буднях. Кожного дня в ньому проходитимуть різні активності – заняття з йоги, фітнесу та танців, цікаві лекції, майстер-класи, кіноперегляди, психотерапевтичні групи, арттерапія та все, що може бути корисним та наповнювати життя людей старшого віку.

Також у Просторі «Життєлюб» буде місце, де можна провести час поза груповими активностями – пограти в шахи чи шашки (і прямо там знайти собі партнера для гри), почитати книгу або просто поспілкуватися. Вже зараз до роботи простору залучені психологи, що проводять групові заняття та заняття з арттерапії, тренери з йоги, а також викладачі театрального мистецтва.

Де: Київ, Dream Yellow. Оболонський проспект, 1Б. Вхід 2А або 2Б, Атріум Голлівуд, другий поверх, жовті двері з написом «Простір «Життєлюб».

Графік роботи: з 29 вересня щодня по буднях з 11:00 до 17:00, в четвер – з 13:00 до 17:00.

Фото: Життєлюб

Опубліковано: 26 вересня 2023
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