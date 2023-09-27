Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси: хто може подати заявку

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Ірина Маймур
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Prometheus запускає 600 стипендій для навчання на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum, EPAM та іншими фахівцями галузі.

Стипендіати зможуть безкоштовно пройти такі програми:

Хто може подати заявку на стипендію:

  • мешканці та внутрішньо переміщені переміщені особи, які на момент подачі заявки мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях;
  • ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти),
  • українці та українки, що втратили роботу внаслідок війни,
  • українці та українки, чиї домівки чи житло постраждали внаслідок російської військової агресії,
  • внутрішньо переміщені особи,
  • інші вразливі категорії населення.

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій і проживають на прифронтових чи звільнених територіях, також можуть подати заявку. Таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць.

Реєстрація на стипендії відкрита і триватиме до 7 жовтня включно.

Фото: Andrew Neel/Unsplas

Опубліковано: 27 вересня 2023
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