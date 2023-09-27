Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси: хто може подати заявку

Prometheus запускає 600 стипендій для навчання на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum, EPAM та іншими фахівцями галузі.

Стипендіати зможуть безкоштовно пройти такі програми:

Хто може подати заявку на стипендію:

мешканці та внутрішньо переміщені переміщені особи, які на момент подачі заявки мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях;

ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти),

українці та українки, що втратили роботу внаслідок війни,

українці та українки, чиї домівки чи житло постраждали внаслідок російської військової агресії,

внутрішньо переміщені особи,

інші вразливі категорії населення.

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій і проживають на прифронтових чи звільнених територіях, також можуть подати заявку. Таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць.

Реєстрація на стипендії відкрита і триватиме до 7 жовтня включно.