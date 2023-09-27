Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси: хто може подати заявку

Prometheus запускає 600 стипендій для навчання на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum, EPAM та іншими фахівцями галузі.
Стипендіати зможуть безкоштовно пройти такі програми:
Хто може подати заявку на стипендію:
Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій і проживають на прифронтових чи звільнених територіях, також можуть подати заявку. Таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць.
Реєстрація на стипендії відкрита і триватиме до 7 жовтня включно.
Фото: Andrew Neel/Unsplas