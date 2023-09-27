Куди піти у Києві 29 вересня-1 жовтня: Kalush Orchestra, винний фестиваль та кавовий поп-ап

Протягом 29 вересня-1 жовтня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт гурту Kalush Orchestra, виступи Христини Соловій, Колі Сєрьги та Фіолету в артпросторі Uyava, Великий винний фестиваль, кавовий поп-ап в Octo tower, марафон незламності та висадка дерев на Трухановому острові.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Тут вас чекають Енді Воргол та Олександр Ройтбурд, Роман Мінін та Kaws і Bearbrick, Рой Ліхтенштейн та Саша Чичкан, Максим Мамсіков та Марк Калев Костабі, Олексій Сай і Такасі Муракамі. А ще Сергій Якименко, Тая Галаган-Гершуні, Василь Дмитрик, Міллер та інші.

Ціна: вхід вільний

Де: Vakulenko Art Consulting, вулиця Костьольна, 8

Коли: 27 вересня - 27 жовтня, ср-нд 11:00-19:00

У п'ятницю виступить київський колектив Junket, Sasha Trey, Awl Alexander та Dasha Vanat. У суботу хедлайнерами стануть німецькі артисти - Tiefschwarz, Michal Zietera та київський артист нової хвилі - Aidentique.

Ціна: у п'ятницю вхід вільний, у суботу - від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 29-30 вересня з 16:00

Серед прем’єр – англомовні композиції, випущені за час проведення європейського туру. Традиційно під час концертів Kalush Orchestra буде проведено благодійні аукціони. Частина коштів від продажу квитків теж піде на благодійність.

Ціна: від 600 грн

Де: Atlas, вулиця Січових Стрільців, 37-41

Коли: 29 вересня 19:00

Субота

Цьогоріч маршрут пролягатиме Трухановим островом. Для участі будуть доступні: дистанції 42 км, 21 км, 10 км та 5 км; веретанська десятка; дитячі забіги та два формати: офлайн (у Києві) та онлайн — у будь-які точці світу. Реєстрація на сайті.

Ціна: 890 грн

Де: Труханів острів

Коли: 30 вересня 09:00

До 80-річчя спалення поселення на Трухановому острові німецько-фашистськими загарбниками організатори запрошують долучитися до краєзнавчого заходу разом з В'ячеславом Дзівалтовським і ГО "Труханів острів".

В програмі: хвилина мовчання, покладання квітів, висадка дерев, символічний поминальний обід.

Ціна: вхід вільний

Де: Труханів острів

Коли: 30 вересня о 10:50 біля меморіалу на острові

На заході діятимуть декілька залів:

Wine Zone - зона, де більше 100 локальних та міжнародних брендів презентують свою продукцію. Там ви зможете продегустувати найкращі купажі та дізнатися цікаві деталі виробництва напоїв.

Professional Tasting - дегустаційні зали для професійної аудиторії, де експерти індустрії протягом 50 хвилин презентують історію, процес створення, унікальні особливості та тонкощі смаків вин. Відвідування дегустацій передбачено у квитку Professional.

Speed Tasting Room - поціновувачів вина чекатимуть дві зони швидких дегустацій. Це інноваційний формат, що дозволяє спробувати й оцінити максимальну кількість зразків без втрати якості. Тривалість однієї дегустації — 20 хвилин, а кількість учасників обмежена до 20, щоб кожному гостю було не лише смачно, а й комфортно.

Ціна: від 400 грн

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a

Коли: 30 вересня-2 жовтня з 11:00

Що буде: зерно Колумбія Ель Рефуджіо, Гондурас Сол Насієнт та Кенія Кібоко у еспресо та хенд брю, о 13:00 відбудеться вільний капінг для тих, хто хоче більш зануритись у кавовий світ — за вільний донат, шоп мерча та кави

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вулиця Мечникова, 5

Коли: 30 вересня з 12:00

Це подія, на яку ви приносите зламані предмети, побутові прилади, стільці без ніжки тощо, і організатори разом з вами намагаються їх відремонтувати! Окрім цього такі події це підтримка світової культури дбайливого ставлення до довкілля. Ремонтуйте речі замість того, щоб їх викидати! А ще це зазвичай весело та дуже корисно для учасників, бо можна не тільки полагодити улюблену річ, а і багато чому навчитись в процесі.

Ціна: вхід вільний

Де: Хаклаб, вулиця Новокостянтинівська, 1В

Коли: 30 вересня 14:00

У суботу на сцену вийдуть: Василь Байдак, Військовий оркестр 59 ОМБР ім. Якова Гандзюка, Коля Сєрга, Віталій Кириченко / Нумер 482, Ірина Клименко, Саша Чемеров, Фіолет (Сергій Мартинюк), G-art, Skofka, Валерій Дзех.

У неділю запалюватимуть - Христина Соловій, Лєра Мандзюк, Майстерня чоловічого гуртового співу "Перегук", Burla, Мирослав Кувалдін / The Вйо, Михайло Олійник, Міша Крупін, Павло Вишебаба, Kornel, Kozak Siromaha, Moisei, Acaфatov, VIP Тернопіль, Юрій Мончак, Ілія Корман.

Ціна: від 300 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 30 вересня-1 жовтня 15:00

Лайн-ап: Ross Khmil (live), Facheroia, DJ 69, Tofudj, Ecce Lizard, M.Tkachenko.

Ціна: від 600 грн

Де: Collider, вулиця Кирилівська, 60

Коли: 30 вересня 15:00

Легка сучасна комедія для гарного настрою. Чарівного зоряного вечора на березі моря одного з дивовижних курортів зустрічаються двоє: чоловік і жінка. Обидва талановиті, розумні, дотепні і веселі. Обидва - з великим духом авантюризму. Їх зустріч була випадковою і могла ніколи не трапитися, бо вони мають зовсім різний життєвий досвід.

Ціна: 200 грн

Де: Київська фортеця, вулиця Госпітальна, 24А

Коли: 30 вересня 16:00

Сольний концерт Юлі Юріної, де вона поєднає фольклорну програму "Ґвара" та авторську "Рефлексія". Свою музику вона описує як “темний електро-фольк”, адже не боїться поєднувати фольклорні мотиви з сучасним звучанням та зухвалим текстом.

Ціна: від 400 грн

Де: Bel Etage

Коли: 30 вересня 19:00

Неділя

Про що будуть говорити:

Надання домедичної допомоги постраждалому відмінність між військовим та цивільним протоколом.

Наказ МОЗ № 441 та стандарти НАТО: ознайомлення з алгоритмами САВС та MARCH, важливість дотримання порядку перевірки систем життєдіяльності пораненого.

Критичні/масивні кровотечі - ознаки та порядок дій для їх зупинки.

Дихання - перша допомога у раз його відсутності.

Виклик швидкої. На що звертати увагу

Аптечка бійця (IFAK) та аптечка цивільної особи

Практична частина: відпрацювання накладання турнікетів, тампонування поранень, перев'язок, відкриття прохідності дихальних шляхів.

Реєстрація за посиланням.

Ціна: донат

Де: Парк КПІ

Коли: 1 жовтня 10:00

У цей вечір виступатимуть: Олександр Жипецький, Ганна Кочегура, Олександр Качура, Юра Коломієць.

Ціна: від 250 грн

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 1 жовтня 18:30

Фото: Курені, Kalush Orchestra, Unsplash\Jenny Hill, Unsplash\Jan Huber, Unsplash\Terry Vlisidis, Unsplash\JESHOOTS.COM, Христина Соловій, Unsplash\Anthony DELANOIX, Юля Юріна, Unsplash\Il Vagabiondo, Олександр Качура