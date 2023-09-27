Куди піти у Києві 29 вересня-1 жовтня: Kalush Orchestra, винний фестиваль та кавовий поп-ап

Протягом 29 вересня-1 жовтня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт гурту Kalush Orchestra, виступи Христини Соловій, Колі Сєрьги та Фіолету в артпросторі Uyava, Великий винний фестиваль, кавовий поп-ап в Octo tower, марафон незламності та висадка дерев на Трухановому острові.
Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Тут вас чекають Енді Воргол та Олександр Ройтбурд, Роман Мінін та Kaws і Bearbrick, Рой Ліхтенштейн та Саша Чичкан, Максим Мамсіков та Марк Калев Костабі, Олексій Сай і Такасі Муракамі. А ще Сергій Якименко, Тая Галаган-Гершуні, Василь Дмитрик, Міллер та інші.
Ціна: вхід вільний
Де: Vakulenko Art Consulting, вулиця Костьольна, 8
Коли: 27 вересня - 27 жовтня, ср-нд 11:00-19:00
У п'ятницю виступить київський колектив Junket, Sasha Trey, Awl Alexander та Dasha Vanat. У суботу хедлайнерами стануть німецькі артисти - Tiefschwarz, Michal Zietera та київський артист нової хвилі - Aidentique.
Ціна: у п'ятницю вхід вільний, у суботу - від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 29-30 вересня з 16:00
Серед прем’єр – англомовні композиції, випущені за час проведення європейського туру. Традиційно під час концертів Kalush Orchestra буде проведено благодійні аукціони. Частина коштів від продажу квитків теж піде на благодійність.
Ціна: від 600 грн
Де: Atlas, вулиця Січових Стрільців, 37-41
Коли: 29 вересня 19:00
Цьогоріч маршрут пролягатиме Трухановим островом. Для участі будуть доступні: дистанції 42 км, 21 км, 10 км та 5 км; веретанська десятка; дитячі забіги та два формати: офлайн (у Києві) та онлайн — у будь-які точці світу. Реєстрація на сайті.
Ціна: 890 грн
Де: Труханів острів
Коли: 30 вересня 09:00
До 80-річчя спалення поселення на Трухановому острові німецько-фашистськими загарбниками організатори запрошують долучитися до краєзнавчого заходу разом з В'ячеславом Дзівалтовським і ГО "Труханів острів".
В програмі: хвилина мовчання, покладання квітів, висадка дерев, символічний поминальний обід.
Ціна: вхід вільний
Де: Труханів острів
Коли: 30 вересня о 10:50 біля меморіалу на острові
Ціна: від 400 грн
Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a
Коли: 30 вересня-2 жовтня з 11:00
Що буде: зерно Колумбія Ель Рефуджіо, Гондурас Сол Насієнт та Кенія Кібоко у еспресо та хенд брю, о 13:00 відбудеться вільний капінг для тих, хто хоче більш зануритись у кавовий світ — за вільний донат, шоп мерча та кави
Ціна: вхід вільний
Де: Octo tower, вулиця Мечникова, 5
Коли: 30 вересня з 12:00
Це подія, на яку ви приносите зламані предмети, побутові прилади, стільці без ніжки тощо, і організатори разом з вами намагаються їх відремонтувати! Окрім цього такі події це підтримка світової культури дбайливого ставлення до довкілля. Ремонтуйте речі замість того, щоб їх викидати! А ще це зазвичай весело та дуже корисно для учасників, бо можна не тільки полагодити улюблену річ, а і багато чому навчитись в процесі.
Ціна: вхід вільний
Де: Хаклаб, вулиця Новокостянтинівська, 1В
Коли: 30 вересня 14:00
У суботу на сцену вийдуть: Василь Байдак, Військовий оркестр 59 ОМБР ім. Якова Гандзюка, Коля Сєрга, Віталій Кириченко / Нумер 482, Ірина Клименко, Саша Чемеров, Фіолет (Сергій Мартинюк), G-art, Skofka, Валерій Дзех.
У неділю запалюватимуть - Христина Соловій, Лєра Мандзюк, Майстерня чоловічого гуртового співу "Перегук", Burla, Мирослав Кувалдін / The Вйо, Михайло Олійник, Міша Крупін, Павло Вишебаба, Kornel, Kozak Siromaha, Moisei, Acaфatov, VIP Тернопіль, Юрій Мончак, Ілія Корман.
Ціна: від 300 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 30 вересня-1 жовтня 15:00
Лайн-ап: Ross Khmil (live), Facheroia, DJ 69, Tofudj, Ecce Lizard, M.Tkachenko.
Ціна: від 600 грн
Де: Collider, вулиця Кирилівська, 60
Коли: 30 вересня 15:00
Легка сучасна комедія для гарного настрою. Чарівного зоряного вечора на березі моря одного з дивовижних курортів зустрічаються двоє: чоловік і жінка. Обидва талановиті, розумні, дотепні і веселі. Обидва - з великим духом авантюризму. Їх зустріч була випадковою і могла ніколи не трапитися, бо вони мають зовсім різний життєвий досвід.
Ціна: 200 грн
Де: Київська фортеця, вулиця Госпітальна, 24А
Коли: 30 вересня 16:00
Сольний концерт Юлі Юріної, де вона поєднає фольклорну програму "Ґвара" та авторську "Рефлексія". Свою музику вона описує як “темний електро-фольк”, адже не боїться поєднувати фольклорні мотиви з сучасним звучанням та зухвалим текстом.
Ціна: від 400 грн
Де: Bel Etage
Коли: 30 вересня 19:00
Надання домедичної допомоги постраждалому відмінність між військовим та цивільним протоколом.
Наказ МОЗ № 441 та стандарти НАТО: ознайомлення з алгоритмами САВС та MARCH, важливість дотримання порядку перевірки систем життєдіяльності пораненого.
Реєстрація за посиланням.
Ціна: донат
Де: Парк КПІ
Коли: 1 жовтня 10:00
У цей вечір виступатимуть: Олександр Жипецький, Ганна Кочегура, Олександр Качура, Юра Коломієць.
Ціна: від 250 грн
Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15
Коли: 1 жовтня 18:30
Фото: Курені, Kalush Orchestra, Unsplash\Jenny Hill, Unsplash\Jan Huber, Unsplash\Terry Vlisidis, Unsplash\JESHOOTS.COM, Христина Соловій, Unsplash\Anthony DELANOIX, Юля Юріна, Unsplash\Il Vagabiondo, Олександр Качура