Організатори фестивалю Brave Wine зроблять "перше київське вино": як долучитися до його створення

Організатори фестивалю Brave Wine планують зробити "перше київське вино" та закликають містян долучитися до збору винограду.

Вони хочуть зібрати виноград з міських лоз та зробити перше вино київських вулиць в незалежній Україні та спробувати Київ на смак. Збирати та переробляти виноград планують у неділю, 1 жовтня. Всі охочі можуть зібрати виноград біля свого дому чи на своєму районі. Для того, аби віддати зібраний виноград необхідно заповнити форму.

Вино будуть робити на виноробні Cassia wine, абсолютно без будь-якого втручання. Справжнє натуральне вино Києва. Основну частину цього вина хочуть продати на благодійних аукціонах як в Україні так і по світу та підтримати ЗСУ. Але лімітовану партію точно можна буде скуштувати вже на весняному Brave Wine 2024.

Кажуть, що виноград у Києві росте вже як мінімум 1000 років, з приходу християнства. Скоріше за все першими його висадили саме ченці Києво-Печерської Лаври. В 18-20 століттях виноградники розрослися біля Кловського узвозу, ними були засаджені схили біля Олександрівської лікарні, а вулиця Богомольця перетинала міський виноградник прямо посередині. Біля Щекавиці, парку Славу та Маріїнському парку також були виноградники, а найпізніший виноградник був посаджений на початку 20 сторічча на місці, де розташовувався сучасний Виноградар, і був остаточно знищений з початком будівництва однойменного житлового масиву.

Також вдалось знайти у дворах Подолу лозу, якій приблизно років 100, судячи з товщини стовбуру.

Фото: Unsplash\Hermes Rivera