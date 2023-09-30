В Україні планують скасувати заочну та вечірню форми навчання у вишах

У Раді був зареєстрований законопроєкт, що пропонує скасувати в українських вишах заочну та вечірню форми навчання.
Нововведення пропонується застосувати вже у наступному, 2024 навчальному році під час вступної кампанії.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що альтернативою заочній та вечірній формі має стати дистанційна форма навчання.
Законопроєкт був зареєстрований головою Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком. Наразі документ перебуває на розгляді освітнього Комітету Верховної Ради.
Раніше ми писали, що у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» створюють інноваційне укриття.
Проєкт допомагає реалізувати компанія «CLUST» під назвою «Smart Shelter – CLUST Space». Мета проєкту – реорганізувати вже наявні укриття в безпечні інноваційні освітні хаби.
Перший шелтер з’явиться на базі приміщення центральної бібліотеки КПІ імені І. Сікорського. Його площа сягатиме 600 кв. м.
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