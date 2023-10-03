Meta може запустити в ЄС платні версії Facebook і Instagram

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Валерія Гуржий
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Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі.

Про це пише The New York Times.

Ті, хто буде платити за підписку на Facebook і Instagram, не побачать реклами в додатках.

Зазначається, що це може допомогти Meta уникнути занепокоєння щодо конфіденційності та іншого контролю з боку регуляторів ЄС, надаючи користувачам альтернативу рекламним послугам компанії, які покладаються на аналіз даних людей.

Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в Європейському Союзі. Незрозуміло, скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити.

Фото: Unsplash\Dima Solomin

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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