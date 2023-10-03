Може стати туристичною родзинкою: на Хмельниччині продають сторічний палац

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Валерія Гуржий
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«Спадщина.UA» шукає нового власника для перлини сецесійної подільської архітектури – палацу адвоката Самуїла Гершгоріна у Деражні на Хмельниччині, що має всі шанси стати однією із найвідвідуваніших локацій інфраструктури гостинності регіону та новою туристичною меккою Поділля.

Із врахуванням особливостей локації, планування та технічного стану об’єкту, він може не лише стати для нового господаря втіленням мрії про власний палац, але і привабливою фінансовою інвестицією.

Він побудований 1910 року та має загальну площу 712,9 кв. метри, перебуває у задовільному стані та є нововиявленою пам'яткою архітектури місцевого значення. Його вартість - 140 тис. доларів.

Фото: Спадщина.UA

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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