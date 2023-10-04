Куди піти у Києві 6-8 жовтня: поп-ап на Житньому ринку, фестиваль Brave wine та виступ Shumei

Протягом 6-8 жовтня відбудуться різноманітні події, серед яких: вситупи Тhe unsleeping, Stanton Warriors та Shumei в артпросторі Uyava, вистава "Імперія Янголів", фестиваль українських вин Brave wine, Підпільні розгони, музика з "Гаррі Поттера" у виконанні симфонічного оркестру, Дні польського кіно у кінотеатрі "Жовтень" та поп-ап на Житньому ринку.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставковий проєкт презентує 20 робіт Рустема Скибіна - кримськотатарського кераміста, заслуженого майстра народної творчості України. Це предмети ужиткового мистецтва кримських татар, що передають усі суттєві риси і властивості 20 предметів кримськотатарського керамічного посуду XVIII-XX століть.

Крім того, на виставці будуть також представлені 18 живописних робіт Дмитра Доценка «Життя кримських татар та побутове начиння». Ця серія художніх творів стане ілюстративним матеріалом для експозиції та артбуку, присвяченому традиційним предметам кримськотатарського керамічного посуду.

Ціна: вхід вільний

Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Коли: з 6 жовтня 15:00

6 жовтня в артпросторі Uyava виступить інді-рок гурт Тhe unsleeping з сольним концертом. 7 жовтня на сцену вийде Stanton Warriors — культовий британський дует, який понад 20 років запалює танцполи світу вибуховою сумішшю. 8 жовтня відудеться великий сольний концерт Shumei - це молодий співак з харизматичним вокалом, що перетворив свої пісні в музичний рупор для українського суспільства.

Ціна: 400-600 грн

Де: Uyava на ВДНГ, проспект Академіка Глушкова,1

Коли: 6 жовтня 18:30, 7 жовтня 15:00, 8 жовтня 18:00

Традиційно у програмі представлено найцікавіший доробок польського кінематографу останніх років. Усі фільми демонструються українською мовою та польською/англійською мовами з українськими субтитрами. Кількість переглядів обмежена.

Ціна: від 115 грн

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 5-10 жовтня. Детальна програма за посиланням.

Субота

7-8 жовтня на "Житньому ринку" відбудеться гастрофестиваль на якому можна буде поїсти, подвіжувати та зібрати кошти на ремонт даху. Зібрані з першої події 350 тисяч гривень теж підуть у фонд ремонту даху, але загальна ціль — 2 мільйони.

Також на заході виступатимуть коміки - Василь Байдак, Сергій Іванов, Рома Міщеряков, Тріо "Різні", виконавці - Христина Соловій, Килиммен та Фоззі.

Ціна: від 300 грн

Де: Житній ринок

Коли: 7-8 жовтня 11:00

7-8 жовтня відбудеться фестиваль українських вин Brave Wine – це унікальна нагода познайомитись з провідними українськими виноробами, скуштувати деякі вина нового сезону та витримані старі вінтажі, послухати лекції та відвідати десятки дегустацій, взяти участь у благодійних аукціонах та дізнатися більше про тих, хто творить історію українського виноробства сьогодні, відвідавши виставку «Нерозказана історія українського виноробства».

Ціна: 200-350 грн

Де: вул. Князів Острозьких, 8, територія бару Вогник та клубу Arsenal XXII

Коли: 7-9 жовтня 12:00

На заході на вас чекає: концерт Angy Kreyda; алея виробників з книгами, прикрасами, свічками, керамікою, предметами інтер’єру, іграшками; творча алея українських митців; фудкорт від ресторанів мережі Table Talk - «Прага», Montecchi Capuleti та Marlin; майстер-класи для дітей з розпису глиняних фігур та виготовлення свічок; дитячий квест «Школа магії» від Квестманія; дитячий анімація Сonfetti Event Studio; казкові фотозони, незмінно неповторний декор; DJ та ведучий.

Ціна: вхід вільний

Де: ресторан "Прага", проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 7-8 жовтня з 12:00

7-8 жовтня у КультМотиві проходитиме благодійний фестиваль"Vladimir Putin: Do F*ck Off!" – це свято української музики, поезії, стендапу, візуальних мистецтв та вільних думок.

У програмі: виступи Lowcost49, The Edge band, Мотор'ролла, стендапери Богдан Вахнич, Раміль Янгулов, поети Коля Кулініч та Юрій Смаліус, Яна Мартиненко.

Ціна: від 400 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 7-8 жовтня з 12:00

Цього дня на сцену вийдуть: Aidentique, A. Fleming b2b Runov, Sagan та Moojev. Це буде вечір, де гарна музика сплететься з шепотом падаючого листя і диханням ріки, даруючи неповторний осінній колаж відчуттів.



В обіймах затишку Куренів вас зустріне осінній ярмарок майстрів, зручні тераси, гарячий глінтвейн і смачний фуд-корт, які обігріють душу.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 7 жовтня 16:00

Інсталяція складається з трьох основних компонентів, які інтегровані в єдиний аудіовізуальний досвід:

аудіо твір Мирослави Куц - у цій частині Мирослава використала аудіозаписи снів про війну, зібрані в рамках проекту, для створення звукового пейзажу інсталяція та оформлення простору - ця частина буде відтворена Ігорем Цикурою за підтримки художньої студії Антресоля відеоінсталяція - дует Анни Шевченко та художниці Sinopa зі своїм відео перформансом «Крихкий сон»

Ціна: вільний донат

Де: простір Бурса Хаб за адресою Набережно-Хрещатицька, 27

Коли: 7 жовтня 18:00

Головний герой історії, потрапивши на небеса, стає янголом-охоронцем. Його підопічні – безпритульний злочинець, чуттєвий письменник-француз та американська дівчина, котрій доля невдовзі подарує титул «Міс всесвіт». Чимало помилок та життєвих спокус чатують на шляху кожного з них. Та непросто буде і янголу, який кидає виклик традиції та присвячує себе служінню людям.

Ціна: 250-490 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 7 жовтня 18:00

Неділя

Це концерт, на якому ви почуєте саундтреки з фільмів про Гаррі Поттера у масивному живому виконанні симфонічного оркестру. Ви вирушите у незабутню подорож коридорами Хогвартсу, відвідаєте матч з Квиддичу, почуєте плач Фенікса та навіть подолаєте Темного Лорда.

Ціна: 390-950 грн

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 8 жовтня 19:00

У цей вечір виступатимуть: Дмитро Білоус, Вадим Кириленко, Сергій Чирков, Юра Коломієць, Єгор Шатайло.

Ціна: 400 грн

Де: Attic Space

Коли: 8 жовтня 19:00

Фото: Суспільне Око, Shumei, Unsplash\Zan, saganofficial, Unsplash\Larisa Birta, Єгор Шатайло, Театр Візаві