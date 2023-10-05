У 2024 році Польща почне скасовувати виплати українським біженцям

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Валерія Гуржий
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У першому кварталі 2024 року Польща буде поступово скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України, так як ухвалене рішення є тимчасовим.

Про це повідомив представник польського уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю агентству PAP.

"Ці рішення, які були ухвалені після початку війни, є тимчасовими, і це все, що я можу сказати", - зазначив Мюллер.

За його словами, "етап, коли українці масово тікали зі своєї країни від війни, вже позаду", тому рішення про фінансову допомогу поступово скасовуватимуть. Ймовірно, термін скасування дії допомоги почнеться "в першому кварталі наступного року".

Фото: Unsplash\Iwona Castiello d'Antonio

Опубліковано: 05 жовтня 2023
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