Швейцарія платитиме українським біженцям до 4 тисяч євро за повернення додому

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Валерія Гуржий
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Уряд Швейцарії розробив та оприлюднив більш детальну та уточнену інформацію щодо добровільного повернення українських біженців на Батьківщину.

Про це пише Swissinfo

Концепція була розроблена у співпраці з кантональною владою. Усі плани виходять із того, що міграційний статус S (статус, який мають українські біженці, - ред.) може бути деактивований у 2024 чи 2025 році.

Влада Швейцарії виходить з того, що повернутися додому, причому на 80% добровільно, зможе близько 70 000 українців, більшість із них — це жінки та діти, батьки та чоловіки яких залишилися в Україні. 20%, або 14 000 осіб, що залишилися, швидше за все, залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу S і після закінчення наданого їм для виїзду часу.

З цією метою влада пропонує встановити час на виїзд в діапазоні від 6 до 9 місяців. Також розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Суми допомоги можуть змінюватись в діапазоні від 1000 до 4000 швейцарських франків на людину.

Фото: Unsplash\Ronnie Schmutz

Опубліковано: 06 жовтня 2023
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