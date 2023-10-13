Взимку через обстріли можливі блекаути, але не тривалі – міністр

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Валерія Гуржий
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Енергетики готуються до російських обстрілів. Вони займаються убезпеченням системи та планують швидко відновлювати електроенергію в разі блекаутів після масованих ударів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в етері телемаратону й під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, пише Hromadske.

Він запевнив, що енергетики готуються до атак. Вони вже реалізували проєкти щодо захисту, які, як каже міністр, жодна країна у світі ще не втілювала. Галущенко додав, що проводяться тренування, однак спрогнозувати рівень, масштаб атак, а також їхній вплив на енергосистему — складно.

«Якщо будуть масовані удари, які справді завдадуть суттєвої шкоди енергосистемам, можливі блекаути, але ми всі готуємося для того, щоб вони мали короткочасний характер», — заявив міністр.

З безпекового погляду зараз енергосистема набагато сильніша, ніж була напередодні 10 жовтня 2022 року, коли стався перший масований удар рф по українських енергооб’єктах, каже Галущенко. Також, за його словами, нині Україні вистачає потужностей, а система надійна.

Окрім того, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Київському міжнародному економічному форумі розповів, що цьогоріч компанія виділила рекордні 20 млрд гривень для підготовки до цієї зими. Сума на 40% перевищує показники 2021 року.

Фото: Callum Shaw/Unsplash

Опубліковано: 13 жовтня 2023
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