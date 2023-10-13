В Україні створять єдину систему укриттів та інтегрують її у "Дію"

ДСНС працює над створенням єдиної інформаційної системи укриттів, яку планують інтегрувати у "Дію".

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

За його словами, система дасть можливість бачити найближчі та найзручніші укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

Надалі цю систему планується інтегрувати в мобільний застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації, повідомив Віктор Вітовецький.

«Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс», - зазначив представник ДСНС.

Віктор Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які сьогодні функціонують в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

Фото: Вінницька міська рада