У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів: у яких сферах найбільше

За вересень українці відкрили 35 587 ФОПів. Це рекордний показник за останні три роки, йдеться в аналітиці від Опендатабот.

Попередній рекорд — 31 477 — зафіксували у червні 2023 року.

За даними Опендатабот, найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові бізнеси, не змінюються. Майже половина нових ФОПів – 43% – відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2 343 ФОПи.

У трійку лідерів також увійшли справи з надання індивідуальних послуг — 3 244.

П’яту частину від усіх нових ФОПів — 21%, або 7 407 — відкривають в Київській області. Другу та третю сходинки за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3 210) та Львівщина (2 862).