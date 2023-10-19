У Франківську відкриють фудмаркет, який об`єднає 15 гастрономічних концепцій

На ревіталізованому заводі «Промприлад» в Івано-Франківську відкриють фудмаркет, що об’єднає 15 гастрономічних концепцій.

Про це пише The Village Україна.

Гастрономічний проєкт об’єднає ресторани зі Львова, Києва, Харкова, Миколаєва, Бердянська й Івано-Франківська. Серед закладів представлять кав’ярню, пекарню, бургерну, чебуречну, піцерію, раменну, локшинну, м’ясну точку, хот-доги, бар, ізраїльську і японську кухні.

Керівники проєкту «Промприлад» прогнозують не менше 1500 відвідувачів фудмаркету за день.

Перший тиждень фудмаркет буде працювати у фестивальному форматі. Будуть проводити екскурсії від команди проєкту, музичні й танцювальні івенти, кулінарні майстер-класи, дегустації страв, напоїв і кави.

«Фудмаркет на «Промприладі» – частина масштабного дворівневого комплексу Foodoteka. У команді кажуть, що уже наступного року другий поверх запрацює як Food Hub, який матиме освітньо-розвиткову функцію. Команда передбачає на цьому рівні дві кулінарні школи (Culinary School і Bakery School), Food Lab і R&D kitchen та Сhef's Hub. У цьому просторі професійні шефи, ресторатори, гастроентузіасти й кулінарні дослідники зможуть обмінюватися досвідом, експериментувати, проводити майстер-класи, тематичні гастровечори й розвивати food studies.

Фото: Foodoteka