У Бучі планують відкрити екохаб із сортувальною станцією

Цього року у Бучі по вулиці Вишнивецького, 2 плануєть відкрити екохаб.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Він працюватиме за трьома напрямками: екопункт, сортувальна міністанція та просвітницький майданчик.

Також в рамках засідання робочої групи учасників громадської ініціативи «Eco Bucha» та представників міськради обговорили питання роздільного сортування відходів та необхідність інформування громадян щодо всіх етапів сортування та проведення дослідження морфології відходів у громаді.

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