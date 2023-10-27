У Бучі планують відкрити екохаб із сортувальною станцією

65
Валерія Гуржий
share share

Цього року у Бучі по вулиці Вишнивецького, 2 плануєть відкрити екохаб.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Він працюватиме за трьома напрямками: екопункт, сортувальна міністанція та просвітницький майданчик.

Також в рамках засідання робочої групи учасників громадської ініціативи «Eco Bucha» та представників міськради обговорили питання роздільного сортування відходів та необхідність інформування громадян щодо всіх етапів сортування та проведення дослідження морфології відходів у громаді.

Фото: Unsplash\Sigmund

Опубліковано: 27 жовтня 2023
share share
Іспанські фільми, курка по-китайськи та французьке вино — плани на вечір Іспанські фільми, курка по-китайськи та французьке вино — плани на вечір У Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну У Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну З круасанами і кавою: у ЖК "Нова Англія" відкрився заклад "Тісто і масло" З круасанами і кавою: у ЖК "Нова Англія" відкрився заклад "Тісто і масло" «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону» «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону» На Нивках демонтували погруддя більшовику Кирпоносу На Нивках демонтували погруддя більшовику Кирпоносу Незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами Незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші На місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева На місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.