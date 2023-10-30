Киян та львів'ян запрошують насолодитися пейзажами Поділля з вікна старовинного вагона

4 листопада до Дня залізничника відбудеться "Паровозний вікенд" у Гайвороні. На вікенді можна насолодитися мальовничими осінніми пейзажами Поділля з вікна старовинного польського вагона.

Про це пише "Укрзалізниця".

Гостям "паровозного вікенду" на Гайворонській вузькоколійній залізниці пропонують:

маршрути поїздами під тягою паровозів Гр-336 та 159 №4-95;

смачний обід: гаряча уха та куліш зі шкварками;

благодійні ярмарки на вокзалах у Гайвороні та Бершаді.

Квитки на ретро-подорож доступні у додатку "Укрзалізниці", на веб-сайті, чат-ботах "Укрзалізниці" та у касах вокзалів.

Обирайте свій поїзд та маршрут:

№ 851/852 Гайворон – Бершадь – Гайворон;

№ 853/854 Гайворон – Хащувате – Гайворон.

Середня вартість квитка на ретро-поїзд в один бік – 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей віком до 14 років.

Також передбачається трансферне сполучення для зручного доїзду та повернення додому. Вже у продажу квитки на безпересадкові причіпні вагони Київ — Гайворон та Львів — Гайворон. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 3 листопада, з Гайворонa назад — ввечері 4 листопада.



Фото: Укрзалізниця