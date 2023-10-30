Киян та львів'ян запрошують насолодитися пейзажами Поділля з вікна старовинного вагона

4 листопада до Дня залізничника відбудеться "Паровозний вікенд" у Гайвороні. На вікенді можна насолодитися мальовничими осінніми пейзажами Поділля з вікна старовинного польського вагона.
Про це пише "Укрзалізниця".
Гостям "паровозного вікенду" на Гайворонській вузькоколійній залізниці пропонують:
маршрути поїздами під тягою паровозів Гр-336 та 159 №4-95;
смачний обід: гаряча уха та куліш зі шкварками;
Квитки на ретро-подорож доступні у додатку "Укрзалізниці", на веб-сайті, чат-ботах "Укрзалізниці" та у касах вокзалів.
Обирайте свій поїзд та маршрут:
Середня вартість квитка на ретро-поїзд в один бік – 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей віком до 14 років.
Також передбачається трансферне сполучення для зручного доїзду та повернення додому. Вже у продажу квитки на безпересадкові причіпні вагони Київ — Гайворон та Львів — Гайворон. Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 3 листопада, з Гайворонa назад — ввечері 4 листопада.
Фото: Укрзалізниця