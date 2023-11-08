Куди піти у Києві 10-12 листопада: маркет Всі.Свої, фестиваль вина і сиру та День визволення Херсону

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Валерія Гуржий
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Протягом 10-12 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких: маркет Всі.Свої, сольний концет коміка Антона Стенюка, 3 виставки, вечірка у Куренях, фестиваль вина та сиру, концерт "Музика Ханса Циммера та Джона Вільямса при свічках", вистава "Напам'ять" та День визволення Херсону у Squat.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Виставка World Press Photo 2023

У Національному музеї Тараса Шевченка з 8 листопада до 3 грудня проходить виставка World Press Photo 2023. Представлять результати міжнародного конкурсу World Press Photo — найкращі зразки фотожурналістики та документальної фотографії за 2022 рік.

Це роботи 24 регіональних лауреатів із 23 країн. Серед них і глобальний переможець — український фотограф Євген Малолєтка зі світлиною "Авіаобстріл пологового будинку в Маріуполі", яку він зробив в оточеному росіянами місті в березні торік.

Ціна: від 50 грн
Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12
Коли: до 3 грудня з 10:00

Кіноквіз

Якщо ти обожнюєш фільми та серіали, відслідковуєш всі яскраві моменти червоної доріжки, цитуєш улюблених персонажів і просто любиш весело та креативно проводити час в компанії друзів - тоді у тебе можливість зіграти разом в ПабКвіз. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Команди до 6 людей включно.

Гра складається з 6 раундів всі об'єднані спільною темою. В раунді – 10 текстових, графічних, аудіо або відео питань.

Ціна: від 200 грн
Де: Urban Grill meat&cider, вул. Хорива, 25/12
Коли: 10 листопада 19:00

Виставка "11 друзів Яновича"

У центрі сучасного мистецтва White World триває колективна виставка до дня народження художника і засновника галереї Олександра Яновича. Вона містить вибрані роботи понад 11-ти митців, які є постійними резидентами та друзями закладу. Серед учасників — Олексій Малих, Олена Придувалова, Владислав Шерешевський, Петро Сметана, Олег Денисенко, Владислав Кришовський, Ахра Аджинджал.

Ціна: вхід вільний
Де: Центр сучасного мистецтва White World, вул. Євгена Чикаленка, 21а.
Коли: до 24 листопада з 11:00

Музика Ханса Циммера та Джона Вільямса при свічках

При світлі сотень свічок прозвучить легендарна музика з кіно найтитулованіших кінокомпозиторів сучасності.

Ви почуєте музику: Ханса Цимера: «Початок», «Інтерстеллар», «Шерлок Голмс», «Гладіатор», «Відпустка за обміном», «Людина дощу». Джона Вільямса: «Список Шиндлера», «Один вдома», «Зоряні війни», «Гаррі Поттер», «Індіана Джонс» та ін. І бонусом для вас прозвучить музика Джеймса Хорнера: «Титанік», «Аватар», «Легенди осені», «Хоробре серце», «Ігри розуму» та ін.

Ціна: від 200 грн
Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6
Коли: 10 листопада 19:00

Виставка "Співіснування з темрявою"

У межах проєкту будуть представлені мультимедійні та аудіовізуальні інсталяції, перформанси, живопис та інші художні роботи таких авторів і авторок: Терези Барабаш, Сергія Петлюка, Даші Подольцевої і Олексія Шмурака, Антона Саєнка, Івана Світличного, Федора Тетянича, Максима Ходака, Терези Яковини та Photinus studio.

Ціна: від 60 грн
Де: Мистецький Арсенал
Коли: до 25 лютого з середи по неділю з 12:00

Субота

Фестиваль сиру та вина

До Дня Винороба тут пропонують добірку кращих вин від Biologist, Cassia Wine, Wine Idea, вина Кулініченка, Norovilo та Demid та сирів від Сироман, сироварня Ірини Дем'янюк , Добра ферма Зінка.

Ціна: вхід вільний
Де: Ресторані сучасної київської кухні "Глек"
Коли: 11-12 листопада з 09:00

Маркет Всі.Свої

Понад 150 українських брендів і цілий поверх в'язаних виробів: светри подовжені та кропи, з принтами чи оригінальними візерунками, на кожен день й для особливих випадків. А ще — гольфи, костюми, сукні та спідниці, трикотажні світшоти й худі, шалики та шапки. І щоб доповнити ваші актуальні образи — чимало курток, пальт, зручного взуття, сумок та прикрас.

Ціна: вхід вільний
Де: Д12, вулиця Десятинна, 12
Коли: 11-12 листопада з 10:00

Wareika, Smailov та Mamay у Куренях

В сцені Куренів виступатимуть: Haik aka Florian Schirmacher, Wareika/ Germany, Smailov, Mamay.

Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 11 листопада з 16:00

День визволення Херсону у Squat

Фотографка та дуже близька подруга Сквоту Настя Телікова зібрала щемкі портрети херсонців, бо сама народилась на Херсонщині й готова говорити про це місце, про ситуацію тоді й наразі — завжди.

Приходьте подивитися на неймовірні портрети, знайомитись із жителями міцного міста, слухати drum and bass від DJ DB, що народився, побудував будинок, виростив сина та посадив дерево в Херсоні. Також, покажуть дуже чуттєвий документальний фільм від Stepline Agency “A Letter from Kherson” (Режисер: Олексій Сандаков).

Всі донати з події передуть волонтерському фонду "Зграя".

Ціна: вхід вільний
Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б
Коли: 11 листопада з 16:00

Неділя

Спеціальний показ фільму "Земля"

Картина демонструватиметься з записаним саундтреком від ДахаБраха.
Початок сеансу о 15:40.

На міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографа. У найбільш авторитетному сучасному рейтингу найкращих фільмів усіх часів, яке проводить британський журнал Sight & Sound, в результаті опитування 846 кінокритиків, істориків та режисерів у 2012 році фільм «Земля» посів 171-е місце.

Показ відбувається в межах Дня Європейського Артхаусного кіно, який є частиною програми Місяця Європейського кіно.

Ціна: 150 грн
Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26
Коли: 12 листопада з 15:30

Сольний концерт коміка Антона Стенюка

На концерті Антон Стенюк розповідатиме свій найкращий матеріал за більше, ніж п‘ять років у стендапі на сольному концерті "Востаннє".

Ціна: від 300 грн
Де: Готель «Турист»
Коли: 12 листопада з 19:00

Вистава "Напам'ять"

Сторінки війни, спогади про далеке минуле… А чи таке вже далеке? Адже, здається, все сталося лише вчора. І пам’ять серця – така жива. Щемливі переживання та вона, всепереможна любов – у виставі «Напам’ять».

Ціна: 200 грн
Де: МКЦ ім. І. Козловского, вулиця Хрещатик, 50Б
Коли: 12 листопада 16:00

Фото: Євген Малолєтка, Unsplash\Rob Simmons, Unsplash\Camille Brodard, Всі.Свої, Smailov, Unsplash\Felix Mooneeram, Антон Стенюк

Опубліковано: 08 листопада 2023
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