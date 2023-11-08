Куди піти у Києві 10-12 листопада: маркет Всі.Свої, фестиваль вина і сиру та День визволення Херсону

Протягом 10-12 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких: маркет Всі.Свої, сольний концет коміка Антона Стенюка, 3 виставки, вечірка у Куренях, фестиваль вина та сиру, концерт "Музика Ханса Циммера та Джона Вільямса при свічках", вистава "Напам'ять" та День визволення Херсону у Squat.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

У Національному музеї Тараса Шевченка з 8 листопада до 3 грудня проходить виставка World Press Photo 2023. Представлять результати міжнародного конкурсу World Press Photo — найкращі зразки фотожурналістики та документальної фотографії за 2022 рік.

Це роботи 24 регіональних лауреатів із 23 країн. Серед них і глобальний переможець — український фотограф Євген Малолєтка зі світлиною "Авіаобстріл пологового будинку в Маріуполі", яку він зробив в оточеному росіянами місті в березні торік.

Ціна: від 50 грн

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12

Коли: до 3 грудня з 10:00

Якщо ти обожнюєш фільми та серіали, відслідковуєш всі яскраві моменти червоної доріжки, цитуєш улюблених персонажів і просто любиш весело та креативно проводити час в компанії друзів - тоді у тебе можливість зіграти разом в ПабКвіз. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. Команди до 6 людей включно.

Гра складається з 6 раундів всі об'єднані спільною темою. В раунді – 10 текстових, графічних, аудіо або відео питань.

Ціна: від 200 грн

Де: Urban Grill meat&cider, вул. Хорива, 25/12

Коли: 10 листопада 19:00

У центрі сучасного мистецтва White World триває колективна виставка до дня народження художника і засновника галереї Олександра Яновича. Вона містить вибрані роботи понад 11-ти митців, які є постійними резидентами та друзями закладу. Серед учасників — Олексій Малих, Олена Придувалова, Владислав Шерешевський, Петро Сметана, Олег Денисенко, Владислав Кришовський, Ахра Аджинджал.

Ціна: вхід вільний

Де: Центр сучасного мистецтва White World, вул. Євгена Чикаленка, 21а.

Коли: до 24 листопада з 11:00

При світлі сотень свічок прозвучить легендарна музика з кіно найтитулованіших кінокомпозиторів сучасності.

Ви почуєте музику: Ханса Цимера: «Початок», «Інтерстеллар», «Шерлок Голмс», «Гладіатор», «Відпустка за обміном», «Людина дощу». Джона Вільямса: «Список Шиндлера», «Один вдома», «Зоряні війни», «Гаррі Поттер», «Індіана Джонс» та ін. І бонусом для вас прозвучить музика Джеймса Хорнера: «Титанік», «Аватар», «Легенди осені», «Хоробре серце», «Ігри розуму» та ін.

Ціна: від 200 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 10 листопада 19:00

У межах проєкту будуть представлені мультимедійні та аудіовізуальні інсталяції, перформанси, живопис та інші художні роботи таких авторів і авторок: Терези Барабаш, Сергія Петлюка, Даші Подольцевої і Олексія Шмурака, Антона Саєнка, Івана Світличного, Федора Тетянича, Максима Ходака, Терези Яковини та Photinus studio.

Ціна: від 60 грн

Де: Мистецький Арсенал

Коли: до 25 лютого з середи по неділю з 12:00

Субота

До Дня Винороба тут пропонують добірку кращих вин від Biologist, Cassia Wine, Wine Idea, вина Кулініченка, Norovilo та Demid та сирів від Сироман, сироварня Ірини Дем'янюк , Добра ферма Зінка.

Ціна: вхід вільний

Де: Ресторані сучасної київської кухні "Глек"

Коли: 11-12 листопада з 09:00

Понад 150 українських брендів і цілий поверх в'язаних виробів: светри подовжені та кропи, з принтами чи оригінальними візерунками, на кожен день й для особливих випадків. А ще — гольфи, костюми, сукні та спідниці, трикотажні світшоти й худі, шалики та шапки. І щоб доповнити ваші актуальні образи — чимало курток, пальт, зручного взуття, сумок та прикрас.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12

Коли: 11-12 листопада з 10:00

В сцені Куренів виступатимуть: Haik aka Florian Schirmacher, Wareika/ Germany, Smailov, Mamay.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 11 листопада з 16:00

Фотографка та дуже близька подруга Сквоту Настя Телікова зібрала щемкі портрети херсонців, бо сама народилась на Херсонщині й готова говорити про це місце, про ситуацію тоді й наразі — завжди.



Приходьте подивитися на неймовірні портрети, знайомитись із жителями міцного міста, слухати drum and bass від DJ DB, що народився, побудував будинок, виростив сина та посадив дерево в Херсоні. Також, покажуть дуже чуттєвий документальний фільм від Stepline Agency “A Letter from Kherson” (Режисер: Олексій Сандаков).



Всі донати з події передуть волонтерському фонду "Зграя".

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 11 листопада з 16:00

Неділя

Картина демонструватиметься з записаним саундтреком від ДахаБраха.

Початок сеансу о 15:40.

На міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі 1958 року цю стрічку було названо одним із 12 найвизначніших здобутків світового кінематографа. У найбільш авторитетному сучасному рейтингу найкращих фільмів усіх часів, яке проводить британський журнал Sight & Sound, в результаті опитування 846 кінокритиків, істориків та режисерів у 2012 році фільм «Земля» посів 171-е місце.

Показ відбувається в межах Дня Європейського Артхаусного кіно, який є частиною програми Місяця Європейського кіно.

Ціна: 150 грн

Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 12 листопада з 15:30

На концерті Антон Стенюк розповідатиме свій найкращий матеріал за більше, ніж п‘ять років у стендапі на сольному концерті "Востаннє".

Ціна: від 300 грн

Де: Готель «Турист»

Коли: 12 листопада з 19:00

Сторінки війни, спогади про далеке минуле… А чи таке вже далеке? Адже, здається, все сталося лише вчора. І пам’ять серця – така жива. Щемливі переживання та вона, всепереможна любов – у виставі «Напам’ять».

Ціна: 200 грн

Де: МКЦ ім. І. Козловского, вулиця Хрещатик, 50Б

Коли: 12 листопада 16:00

Фото: Євген Малолєтка, Unsplash\Rob Simmons, Unsplash\Camille Brodard, Всі.Свої, Smailov, Unsplash\Felix Mooneeram, Антон Стенюк