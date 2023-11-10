В Україні створюють мальовану комп'ютерну гру про Голодомор

Українська команда Stellarium анонсувала гру Famine Way (Голодний Шлях), яка розкаже про мертве село на Харківщині в часи Голодомору 1932–1933 років.

Про це пише dev.ua.

«Famine Way — це історія про голод, відчай, горе та надію. Ці жахливі події будуть показані точки зору головної героїні — маленької Оленки та її супутника-лелеки», — говорять розробники гри.

Основа ігрового процесу — виживання протагоністів, юної осиротілої

Олени та пораненого лелеки, а також подолання їх шляху: втеча з

рідного села в пошуках близьких. Подорож насичена глибоким

наративом та автентичним аудіовізуальним підходом.

У грі відсутні традиційні елементи комунікації, як діалоги, описи та сутички, тому на перший план виходить дослідження ігрового світу через предмети оточення та музику.

Дія Famine Way відбувається під час голодної зими 1932–33-го року в селі Переяснівка на Харківщині.

«Село, яке попало у чорний список, що означає: голодна смерть чекає кожного його мешканця», — пояснюють автори гри.

Історія починається порятунком пораненого птаха, який стає розрадою і другом для Оленки. Після втрати матері та сестри від голоду дівчинка робить важливе рішення — йти з голодного села. Небезпечна пригода наповнена голодом, страхом та надією знайти зниклих брата та батька.

Під час подорожі гравець буде повинен шукати ресурси для виживання та взаємодіяти з іншими персонажами під час кат-сцен. Інформація від них допоможе у проходженні. На локаціях є приховані місця та можливість

дізнаватися більше про свій шлях та персонажів гри.

«Ким стане Олена і що чекає на неї та її супутника наприкінці — невідомо. Чи це буде щасливе возз'єднання сім’ї, чи ж супутники заснуть від голоду вічним сном? Додаткові історії та сюжетні лінії будуть засновані на реальних історіях очевидців, або на історичних подіях. Для цього використані інтерактивні титри наприкінці гри, де в документальному стилі викладено більше про Голодомор», — говорять розробники.

Вони роблять акцент на авторському мальованому стилі Famine Way та музиці, що є «невіддільною частиною атмосфери, яка компенсує

відсутність тексту». Зазначається, що основним джерелом саундтреку виступає фольклор — колискові, обрядові пісні та інші поспівки Харківщини.

Одним з елементів гри буде сопілка Оленки, яку їй подарував батько. Гравець зможе виконувати на ній мелодії, щоб розвіяти смуток або протистояти панічним атакам героїні.

Своєю грою розробники хочуть сприяти поширенню загальнонаціональної-міжнародної акції запалення свічок у День пам’яті жертв Голодомору. Вказується, що кожне додавання гри у список бажаного в Steam «конвертується у свічку, яка запалиться щороку в тиждень пам’яті».

Розробники розраховують, що проходження Famine Way займе 2–3 години. Реліз запланований на серпень 2024 року на PC та смартфонах, де вона буде коштувати $11,99 та $2,99 відповідно. Проте для України діятиме регіональна ціна — 229 грн на PC та 99 грн на Mobile.