Музей Булгакова можуть виключити з реєстру пам'яток національного значення

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Валерія Гуржий
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Будинок, у якому мешкав письменник Михайло Булгаков за адресою Андріївський узвіз, 13, у місті Києві може бути виключений з реєстру пам'яток національного значення.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, пише "Укрінформ".

"Будиночок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - сказав він.

Карандєєв зазначив, що будівля музею Булгакова у місті Києві є однією з 14 нерухомих об'єктів культурної спадщини національного значення, чий статус може бути змінений.

Нагадаємо, що 30 серпня 2022 року Національна спілка письменників України оприлюднила заяву, ініціювавши дискусію щодо закриття на Подолі музею Михайла Булгакова через начебто антиукраїнську позицію письменника. Директорка музею відповіла на це поясненням, що позиція героїв роману та самого письменника могли відрізнятися.

Згодом міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що музей та пам'ятник не варто чіпати.

Опубліковано: 13 листопада 2023
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